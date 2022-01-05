女職員千字文控「長官性侵」輕生亡　執行長被逆轉起訴求刑15年

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝、翻攝臉書）



記者陳以昇、林冠吟／新北報導

新北市政府衛生局一名L姓女職員2020年7月，從衛生局頂樓墜落身亡，其生前也在臉書寫下千字文，痛訴遭到前長官、某長照護理機構執行長廖男性侵，全案曝光後引起社會關注。L女父母事後也對廖男提告，但新北地檢調查後認定證據不足，採不起訴處分，如今再議後卻逆轉，新北地檢署5日依妨害性主案件起訴廖男，並具體求刑15年。

起訴書指出，L女當時仍是某物理治療所職員，2017年6月26日L女、廖男及另一名物理治療所陳姓同事一起參加完員工聚餐後，再續攤喝酒，但會後廖男並未返回其住處休息，反而執意要跟L女和陳男一起回到治療所休息。隔日一早，廖男醒來後發現陳男已先行離去，治療所裡只剩下他和L女，一時色心大起，竟對L女性侵得逞。

事後，廖男下跪哭著和L女道歉懺悔，表示他因為對L女有好感，因一時把持不住而鑄成大錯，希望L女可以和他交往，給他一點時間處理和老婆離婚的事情等語。L女雖感羞憤屈辱，但幾經權衡後，仍選擇息事寧人，答應與廖男交往，希望2人能終成連理，彌平先前的錯誤，未料L女卻漸漸發現廖男根本沒有要和老婆離婚的意思，害她陷入進退維谷之境，絕無助之際，只好離職另謀他處，以尋得新生。

但廖男卻仍不斷以願意和老婆離婚，好和L女結婚的謊言糾纏她，使得L女始終希冀能從廖男身上得到完整幸福，因而無法走出低谷，更無法找到真心全意的另一半，淪陷在掙扎、矛盾、羞憤交悔等低落情緒中，直到2019年10月，L女終於下定決心要和廖男斷乾淨，也另租了一處套房，希望可以藉此擺脫廖男的糾纏。

不過廖男卻仍不放棄，事先探好L女新住處的大概位置後，便苦守在此，待L女一出現，廖男立即上前，但L女依看到廖男轉身就跑，還同時打電話向友人求助，卻被廖男逼問是否另結新歡，2人因此發生拉扯衝突。

最終，L女為徹底擺脫廖男的騷擾，透過友人向廖男的老婆轉達廖男有婚外情一事，怎知L女卻因此被廖妻怒告妨害家庭，讓L女因此備受打擊，最後決定將自己被廖男性侵一事公諸於世，卻又再被廖男怒告妨害名譽，讓她相當難堪。

而2020年7月，L女所服務的衛生局接獲匿名檢舉，指控廖男和L女有不正常男女關係，讓廖女因此被人事人員約談，此事最終成了壓垮駱駝的最後一根稻草，L女在約談結束後，在臉書寫下血淚千字文講述整起事件的經過後，便從衛生局的樓頂一躍而下。

事後，L女的父母不捨女兒蒙冤，怒對廖男提告。新北地檢署原因證據不足，對廖男處以不起訴處分，但案經再議發回新北地檢署重新偵辦後，檢察官調查L女生前的所有發文，同時比對其父母、同事等相關證詞後，認為L女的死亡是由於羞憤之故而導致，而L女的死亡又與廖男對其性侵得逞的犯行有因果關係，但廖男犯後卻否認犯行，始終飾詞狡辯，未見絲毫悔意、犯後態度惡劣，依法起訴廖男，並向法官請求從重量刑15年。

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