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新北貢寮區行政大樓啟用　結合Gongliao在地意象進駐4機關

▲新北貢寮區行政大樓啟用 結合Gongliao在地意象進駐4機關。（圖／新北市民政局提供）

▲新北貢寮區行政大樓啟用。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區行政大樓完工落成，4日由市長侯友宜及地方民意代表等舉行啟用典禮。這座位於貢寮環保公園內的嶄新建築，以多元使用為目標，除規劃大禮堂及災難緊急應變中心等大型集會空間，並整合進駐貢寮區公所、調解會、戶所及清潔隊4單位；主立面造型則利用陽台及裝飾板隱喻出「貢寮Gongliao」簡寫GL，深具在地特色。

侯友宜表示，市府非常重視全市各區域的地方基層建設，評估原貢寮公所位於山坡地旁，且已使用超過60年歷史，早年的舊式磚造加強施工方式因屋齡老舊，雖經幾次結構加強補救措施，仍存在漏水及屋齡超過使用年限的安全問題。這次在市府與地方共同努力下，共同促成了貢寮行政中心的誕生。

▲新北貢寮區行政大樓啟用 結合Gongliao在地意象進駐4機關。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市府非常重視全市各區域的地方基層建設。

侯友宜說，這棟4層樓的新大樓總工程經費約2億3000萬，面積達4737平方公尺，規劃綠建築強化及智慧應用，建築結構輕量耐久，全棟空調、給排水及電氣通信管路皆採明管明線設計，提升水電安全，另建築基地以小喬木、灌木及花草密植混種，達到生態複層效果，呼應永續節能減碳；自2019年12月開工，歷經1年7個月工程，克服施工期間種種困難，順利於2021年7月竣工。

民政局長柯慶忠表示，行政大樓除提供完備的行政服務外，也考量不同單位使用需求，採用分開設置出入口並區分服務機能，兼顧管理及使用便利，周邊更設有充足的汽機車停車位，相信未來定能提供優質的服務效能，並解決各行政單位分散各地，民眾洽公往返奔波困擾。

▲新北貢寮區行政大樓啟用 結合Gongliao在地意象進駐4機關。（圖／新北市民政局提供）

▲新北貢寮區行政大樓為4層樓，總工程經費約2億3000萬，面積達4737平方公尺。

柯慶忠說，4日的啟用大典，是地方多年來的殷殷期盼，大樓建築為與好山好水的貢寮更貼近，周邊景觀更以綠美化手法融合在地環境，一旁山勢相襯，大大延伸了環保公園美麗綠意。

貢寮區長鍾耀磊說，貢寮行政大樓未來將成為地方嶄新的行政生活圈，為地方注入更多新活力，公所會與地方齊心，努力提供居民簡便優質的公共服務品質，共創地方繁榮發展。

▲新北貢寮區行政大樓啟用 結合Gongliao在地意象進駐4機關。（圖／新北市民政局提供）

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