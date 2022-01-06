▲螢火蟲書屋首創「菇蕈農創」，榮獲國際社會投資報酬率認證。左起：農業局李局長玟、行政院農委會水土保持局臺北分局蔡金龍分局長、新北市長侯友宜、螢火蟲書屋創辦人葉家豪、葉爸爸、石碇區長李浩榕（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與農業創生團隊石碇區螢火蟲書屋創辦人葉家豪，2016年於文山煤礦聚落打造「螢火蟲書屋」且耗費152萬，發起淨山行動並號召志工，改善水資源環境，將生產靈芝及香菇的部分收益投入社區公益，以全國首創菇蕈農創榮獲國際社會投資報酬率（Social Return on Investment，簡稱SROI）認證，5日於市政會議獻獎，新北市長侯友宜鼓勵團隊為地方奮鬥爭光，在國際上發光。

青農葉家豪原是上班族，在一次登山健行驚見家鄉滿山滿谷的垃圾，不捨兒時記憶被垃圾埋沒，便開始撿拾多達六、七十噸垃圾，垃圾推中發現螢火蟲，協助牠找到回家路，而後租下日治時期礦業破爛老厝，以撿廢不廢的精神，成立「螢火蟲書屋」，此舉感動鄉親父老。

▲螢火蟲書屋孩童閱讀活動。

葉家豪表示，其實人類比地球更需要永續，提到社會投資報酬率（SROI）的永續評量方式，提供實際應用及輔助投資決策，提升績效表現並改善服務品質，建造「十八重溪光點聚落的螢火蟲書屋支持系統」通過社會價值（Social Value International）認證並取得SROI影響力報告書，審計每投入1塊錢就為社會創造出5.62塊的價值與效益，未來將積極致力於開發靈芝及香菇的加工產品與碳匯加值，提升山村的發展，建構永續價值，為台灣的經濟、社會與環境盡一份心力。

侯友宜表示，青農螢火蟲書屋的葉家豪，今年得到社會投資報酬率SROI國際認證，目前全台僅有30本報告書獲此認證，是非常了不起的成就。這些年，葉家豪除了回到故鄉不斷帶動產業發展外，更重要的，是他持續在做很多公益，螢火蟲書屋就是讓孩子們在好的環境裡面閱讀、學習的空間，讓他們有機會重新塑造另外一個人生。

▲「螢火蟲書屋」生態導覽照。

侯友宜說，正逢我們青年局成立，這是一個青年築夢的案例，用創新的方式創業，我們青年局會繼續與這些年輕的、地方創生的朋友們，並肩作戰，感謝家豪與他的家人協助，政府全力支持，除了事業揚名立萬外，更重要的，是成為年輕人們的楷模。

農業局長李玟表示，書屋就像是螢火蟲微小但不渺小，點滴匯聚亦照亮世界，農業局將持續農業創生輔導計畫，盤點具地方特色的產業資源，協助開創優質農產品的通路，形成事業及產業，申請並取得認證，受到國際的肯定，鼓勵優質青年及人才返鄉，達到農業創生的目標。目前正值十八重溪光點聚落的香菇、靈芝上市期間，欲品嚐優質農產品及購買春節禮盒，請洽螢火蟲書屋臉書。

▲石碇區「螢火蟲書屋」發起志工淨山行動。

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