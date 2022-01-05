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快訊／桃機8確診　國民黨：鄭文燦台中、台南、高雄跑透透

▲▼鄭文燦1月2日赴台中為林靜儀站台。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲鄭文燦1月2日赴台中為林靜儀站台。（圖／翻攝鄭文燦臉書，下同）

記者蔡文鈴、徐政璿／綜合報導

桃機Omicron疫情持續延燒，今（5）日晚間再度新增3例確診個案，截至目前累計共8例，桃園市府緊急疫調。不過，國民黨文傳會主委凌濤再度抨擊桃園市長鄭文燦，在地個案疑似確診的當下，仍勤跑非防疫行程，根本是「只問選情、不管疫情」，邊境防疫已因為鄭文燦的怠忽職守而陷入險境。

凌濤表示，桃機清潔員2日在防疫重地出現新冠症狀，而鄭文燦竟在同日勤跑3個非防疫行程，半天下來高雄、台中與台南跑透透，等到3日清潔員確診才知道要回桃園，不思超前部署的作為，根本是「只問選情、不管疫情」，邊境防疫已因為鄭文燦的怠忽職守而陷入險境。

凌濤指出，鄭文燦在1月1日於臉書發布的「防疫宣示文」聲稱「嚴守防疫第一線」，但卻是言行不一的開始。鄭文燦2日中午先是到高雄參加「陳水扁廣播節目周年餐會」、下午趕去台中替林靜儀站台，到了晚上則是參加台南「平安祈福燈會」，到處跑透透，人就是不在桃園。

凌濤認為，鄭文燦身在台灣防疫前線的桃園市長，在全球疫情嚴峻、在地個案疑似確診的當下，仍拚命追逐鎂光燈、在意個人的聲量、曝光度，種種作為都在履行「嚴守選舉第一線」。

凌濤痛批，國內疫情爆發至今，鄭文燦領導的桃園市府防疫不斷鬆懈，從去年諾富特防疫旅館延燒，到這次Omicron入侵桃機還忙揪團助選，都在突顯桃園市政府螺絲鬆動，呼籲市府正視自家市長無心防疫的問題，莫再詭辯，趕緊回歸防疫正業，應把桃園市民以及臺灣民眾的健康置於第一優先。

桃園機場群聚感染案例延燒，截至5日下午，共有4名女清潔工、1名防疫計程車司機確診，累計共5人確診，市府5日也公布疫調足跡，遍布大賣場、黃昏市場等處，還曾搭乘過中壢客運112S號公車，沒想到晚間又傳出3人確診。

依據最新消息，桃園市府正在緊急疫調、匡列，預計6日上午8點說明。

▲▼鄭文燦1月2日赴台中為林靜儀站台。（圖／翻攝鄭文燦臉書）
 

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