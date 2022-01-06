森林王子張泰山首選推薦Sony BRAVIA！直上85吋X95J大螢幕爽看「豐富娛樂影音平台」樂享親子時光

▲張泰山和子女最重要的親子時光都有Sony BRAVIA電視的陪伴。（圖／記者黃克翔攝，下同）

科技中心／綜合報導

65吋不夠看？直接升級你的大螢幕到85吋吧！不論是過年前搬新家入厝添購家電，還是領到年終獎金想要升級客廳的影音設備，Sony BRAVIA XRM-85X95J直上85吋，讓棒球明星森林王子張泰山和一對兒女讚嘆不已！現任味全龍打擊教練的張泰山放假時最常在家和兒女一起看球賽轉播和追劇，有了Sony 85吋超大螢幕的85X95J，全家人在家享受親子時光就是最放鬆享受的娛樂。

張泰山表示，現在家裡用的本來就是Sony BRAVIA，當年選擇Sony高階機種絕對不只是因為志玲姊姊代言（笑），而是看中Sony享譽業界的品牌力和超強大的影像處理技術，隨著旗艦X95J上市，搭載最新「認知智慧處理器XR」能像人腦般分析處理所有元素，讓他迫不及待想親自體驗差異！張泰山首先用平時常看的球隊側錄影片來實驗，擔任味全龍打擊教練的他會透過球團側錄的球員練習畫面，幫助後輩分析指導動作，不過通常側錄影片非4K畫質，打擊動作一快就容易畫面模糊，沒想到用Sony X95J完全沒有這個問題，即使是85吋大螢幕，XR升頻技術也能有效分析每個場景，提升畫質至接近4K的清晰畫面讓揮棒、轉腰和抬手各個角度全部一清二楚，張泰山笑說：「這些孩子們（動作）都逃不過我的法眼啦！」而且張泰山表示除了側錄影片，透過85X95J，平常看的YouTube網路影片，原畫質再差也不用擔心。

▲即使側錄影片非4K畫質，XR升頻技術能讓訊源提升至接近4K畫質，幫助球員根據畫面更仔細地調整動作。

從小跟著爸爸接觸棒球，張泰山一對子女對運動賽事非常有興趣，在家三人都會固定收看中職或各國棒球比賽，畫質就變得超級重要，要是精彩衝刺或是轟出全壘打的瞬間有殘影沒看清，當下根本一秒「出戲」沒辦法全身心投入到比賽的激昂情緒裡；特別是兒子可洛現在也參與少棒，前陣子才在第9屆徐生明國際少棒賽中幫助學校取得優異成績，先前家人無法到場，就是透過轉播守在電視前替他打氣，這讓張泰山更加重視畫質。透過Sony X95J看味全龍比賽，讓張泰山驚呼，不論是超高速投球、揮棒打擊或跑壘等，各種動態場景都相當流暢沒有殘影，「即使是球員高速移動的畫面，還是夠明亮清晰，而且非常有立體感」，這歸功於「認知智慧處理器XR」能模擬人眼焦點，讓畫面保有深度立體感，就像是真的在球場現場看比賽一樣。

▲球賽中的精彩打擊畫面，透過Sony BRAVIA XRM-85X95J的XR極瞬明銳動態影像技術，畫面清晰流暢。

談到關於電視的回憶，張泰山笑說從小就愛看電視，小時候還為了看棒球賽，要媽媽半夜叫他起床，就是怕錯過第一時間收看的機會；再大一些的他成為選手後到處征戰，換成親朋好友聚在電視前為他加油，如今又輪到兒子可洛上場比少棒，他和親友們同樣坐在電視前緊盯賽況。從前是一大堆人擠在小小電視前，張泰山捨不得讓家人看得那麼累，所以電視愈換愈大台，「這樣才熱鬧又可以看得舒服」。不過隨著家用螢幕越來越大，揚聲器設計位置如果過低可能導致影音位置不一致，張泰山體驗Sony X95J後驚喜發現，發聲位置就跟他的耳朵高度差不多，而且現場主播的聲音和音效以及歡呼加油聲更有環繞包覆感，透過螢幕就跟他在現場感受到的視聽效果幾乎不相上下。更重要的是，因為85X95J大螢幕搭載極致抗反射和極致超廣角，就算人再多、坐得角度再斜，顏色也不色偏，所有人都看得清楚又開心，不必再搶位置，讓他心動大喊好想把家裡電視升級成Sony BRAVIA X95J。

▲Sony BRAVIA XRM-85X95J的螢幕即使斜角度看也不色偏。

承襲老爸的運動基因，兒子可洛現在也是棒球隊員，要兼顧課業和訓練，平時的休閒活動不多，除了喜歡在家與爸爸一同看球賽觀摩學習，只能運用少許的空檔偶爾看個電視，看到Sony BRAVIA X95J有支援Disney+以及MARVEL、PIXAR等系列影片覺得驚喜，因為可以隨時看他最喜歡的漫威英雄。

▲張泰山笑說內建Google TV支援最新最夯的Disney+等系列，不僅自己可以看喜歡的知性類影片，也能讓可洛能隨時觀看喜歡的漫威英雄電影。

女兒可妮也像張泰山個性活潑，有天生的動感細胞，雖然才10歲，但經常在場邊跟著小龍女啦啦隊一起為味全龍加油，透過YouTube影片學舞蹈動作，她看到85X95J能連網看各種網路影片覺得很方便，而且超大尺寸幾乎呈現真人比例大小，讓她練舞更到位，張泰山看到女兒在螢幕前邊看影片熱跳應援曲，也忍不住加入跟著嗨起來，兩個人跳完一首不過癮，還不停「聲控」叫出下一支影片，跳到張泰山直呼「好喘～真的會累」。

▲可妮平時會看小龍女啦啦隊影片練習舞蹈動作，幫爸爸的球隊加油，透過Sony BRAVIA 85X95J的大螢幕動作看得更清楚。

忙碌的球隊生活和外地訓練，張泰山只有球季休賽的時間待在家裡，熱愛看電視放鬆的他，最喜歡看國家地理和Discovery類型等知性頻道，X95J支援最新的Disney+，除了有迪士尼、漫威等，也有國家地理頻道，從深海陸地到外太空，各種野生動物與大自然探索節目都是他的最愛，張泰山聊到愛看的節目話匣子停不下來，「我最愛看動物奇觀影片」，他笑說用X95J跟平時用手機看影片的感受「差很大！」，同樣的影片以85X95J呈現，動物身上的色彩、紋理和毛髮全都栩栩如生，細膩度大大提升，彷彿動物在眼前伸手就摸得到的真實質感，讓他超級驚艷。

▲同樣的影片以搭載XR影音處理器的X95J呈現，能看見更高畫質更多細節紋理。

行程滿檔的他已經很久沒去電影院，很多想看的好電影，錯過了上映檔期，只能期待影音平台例如Netflix上架，但在家看電影時總覺得差了那麼一點，張泰山在體驗過X95J內建的Netflix校正模式後，笑說終於知道差的不只是一點。開啟Netflix校正模式後，電影的光影色調氛圍更接近電影院大銀幕放映的效果，讓張泰山大讚：「明暗層次更多，而且光影與夜景都變得更真實」。X95J環繞音場的聲光效果更讓張泰山和兒女誇個不停，「家裡如果有X95J會很像在電影院看電影」，支援杜比視界Dolby Vision及杜比全景聲Dolby Atmos影音規格，不用另外添購音響設備，就能感受到來自四面八方的震撼音效，打造出5.1.2聲道的立體聆聽效果，誰說在家無法享受劇院音效？在家和孩子們一起看電影，不僅同樣爽度爆表，還能更放鬆自在。

▲Sony BRAVIA內建Netflix校正模式，開啟後畫面光影色調更具立體感。



▲杜比視界Dolby Vision及杜比全景聲Dolby Atmos影音規格，讓家變成電影院。

張泰山家中原本的Sony BRAVIA看了十年還沒壞，隨著新機種更進階的影像呈現和智慧功能，體驗完85X95J的他笑說只有Sony能超越Sony，超極致的大螢幕影視效果實在太爽了，讓張泰山立刻請示老婆能否升級換新！而且現在年終購機，只要購買指定機種並完成註冊就送超商購物金最高5千元，再加碼週週抽百貨量販電子券12,000 元，超「質」視聽享受加上超「值」購機優惠，錯過太可惜。

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