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用五倍券獲得五倍以上的極致影音體驗！是時候入手Sony BRAVIA犒賞自己與家人

▲▼Sony BRAVIA秋季促銷搭五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

▲振興五倍券買什麼最划算？許多民眾鎖定平時捨不得買的大尺寸電視，用五倍券升級客廳，給家人超越五倍的幸福感。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者張惠媛／台北報導

振興五倍券已開放登記，無論數位綁定或是領取紙本，心目中列出的消費清單一長串，許多品牌、商家也紛紛針對五倍券祭出相關優惠，就是為了吸引消費者使用五倍券、搶佔這波年底商機，但消費者也不是省油的燈，今年五倍券新增的「共同綁定」功能，家戶共同綁定讓五倍券發揮更大效益，五倍券怎麼花、花在哪最划算？精打細算的消費者直呼想買「高價家電」，許多民眾早已情定平常捨不得買的電器，摩拳擦掌就等五倍券優惠，而3C賣場逛街民眾也超中肯心（大）得（力）分（推）享（坑）大尺寸電視／顯示器，尤以Sony BRAVIA最受青睞，讓人好心動！

▲▼Sony BRAVIA秋季促銷搭五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

今年度行政院推出的振興五倍券金額比起去年的三倍券來得高，家戶共同綁定功能也提升高單價家電買氣，就有民眾表示：「去年三倍券都吃吃喝喝用掉了，後來覺得好像也沒留下什麼，今年五倍券還可以跟家人一起湊，可以用來買台好一點的電視，全家人都開心。」身為「索粉」，挑選電視時當然首選Sony：「Sony這個品牌在我心目中就是『精品』的象徵，這次五倍券優惠折價高，想趁這時入手。」

▲▼Sony BRAVIA秋季促銷搭五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Sony BRAVIA A90J，OLED技術再升級，忠實粉絲直呼：「看過就回不去。」

▲▼Sony BRAVIA秋季促銷搭五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

Sony BRAVIA持續挑戰影像巔峰並不斷提升處理器等級，累積不少忠實粉絲，其中Sony BRAVIA最新智慧機種A90J更是圈粉無數，Sony BRAVIA A90J將OLED技術再升級，令人屏息的螢幕對比與自然真實的畫面，就如同肉眼所見一般清晰；XR Motion智慧動作處理器讓快動作場景也明亮清晰，觀看各種賽事不怕錯過關鍵時刻；搭載Cognitive Processor XR技術，讓人感受到身歷其境的音效體驗，高度擬真的影音呈現令你全然沉浸其中，Sony BRAVIA A90J採用OLED XR Contrast Pro技術，呈現出色細膩的畫質，亮部與暗部畫面對比更明顯、色彩表現豔麗卻不失真實，適合熱愛宅在家看電影，追求極致影音體驗的人。受訪民眾表示，A90J智慧功能、高畫質顯示器、OLED畫面、音效表現⋯⋯等，都讓人為之瘋狂：「OLED螢幕真的看過就回不去！現在家裡的電視看久了會發現畫面中亮的地方太過曝、黑的地方不夠純粹。」

▲▼Sony BRAVIA秋季促銷搭五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Sony BRAVIA A80J的OLED XR Contrast技術與相對好入手的價格，成為詢問度破表的機種。

▲▼Sony BRAVIA秋季促銷搭五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Sony BRAVIA秋季促銷搭五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

▲夠智慧、生活更便利，多個線上串流平台一鍵切換。

Sony BRAVIA OLED A80J，螢幕就是揚聲器，聲音與動作分毫不差、完美搭配。OLED XR Contrast技術雖沒有A90J進階，但對於一般人來說，也已經相當優秀。Sony忠實粉絲分享：「因為住透天，我很喜歡邀朋友來家裡玩，一群朋友圍繞著電視吵吵鬧鬧的感覺很好，也因為這樣螢幕一定要大、至少65吋，除了畫質好之外，因為平常很愛追劇，能直接看線上串流平台最好，Sony的遙控器上還有設置快捷鍵，一鍵切換很方便。」賣場店員表示，Sony BRAVIA A90J及A80J兩款一直都是詢問度極高的機種，且55～65吋的電視符合大多數人的家庭空間跟日常需求，因此也是熱賣尺寸。

Sony BRAVIA大大翻轉了家庭中的娛樂體驗，經常宅在家，各種OTT平台讓人追劇追到廢寢忘食，也因為串流平台與科技相輔相成，越來越多人喜歡追求更極致的影音享受，千萬別到想看4K畫質的時候才發現家中的舊電視已經跟不上！尤其在居家防疫期間，絕對是全家人的生活好夥伴，是時候趁五倍券優惠入手夢幻逸品，好好犒賞自己與家人。

▲▼Sony BRAVIA秋季促銷搭五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

除追劇看電影外，索粉玩家必備的PS5首選推薦Sony BRAVIA X90J，讓玩家更進一步感受遊戲沉浸式體驗，讓日常生活中的娛樂時光更過癮。小資玩家想升級遊戲效能，Sony X90J更是CP值爆棚的選擇！

▲▼Sony BRAVIA秋季促銷搭五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Sony BRAVIA秋季促銷搭五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

▲用五倍券打造家中的視聽娛樂中心，Sony秋季振興加碼送促銷方案讓你獲得五倍以上的極致影音體驗。

Sony祭出秋季促銷，9/14～11/21以振興五倍券購買BRAVIA指定機種，最高現折一萬、最少省三千元！於活動期間內購買指定商品並完成註冊，還可獲一千～三千元超實用的超商購物金，且BRAVIA全系列機種買就送myVideo、LiTV線上影視、遠傳friDay影音、KKTV等影音平台免費體驗方案。

▲▼sony bravia,五倍券。（圖／sony提供）

▲五倍券到手後就是入坑當索粉的好時機。（圖／Sony提供）

之前無論是錯過或是覺得自己還不需要，五倍券到手後都是入坑當索粉的好時機，用五倍券入手Sony BRAVIA，你家的客廳立即升級視聽娛樂中心，無論打Game、看電影，不僅視聽娛樂享受都獲得大滿足，同時更讓全家人幸福感大提升！搭配Sony秋季振興加碼送促銷方案，入手人氣機種Sony BRAVIA A90J及A80J，讓五倍券發揮出比五倍更多的價值，就是最聰明的選擇。

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關鍵字：

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