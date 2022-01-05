【2022 CES】三星發表最新MicroLED、Neo QLED　精細度強4倍

▲三星2022年CES展出最新款電視產品，包括MicroLED電視。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2022年首場科技界盛事，便是在美國時間1／5正式開幕的「CES消費性電子展」，該展一項是電視與顯示器技術成果發展的重要舞台，今年雖有疫情攪局，各家業者卻未停下腳步，韓廠電視產品均讓人期待，三星針對今年CES，祭出更高規格的MicroLED、Neo QLED產品，連目前最高等級的遊戲畫面都能呈現。

從前幾年就被討論的火熱的MicroLED電視，今年推出2,500萬顆微米尺寸的LED，比去年的2400萬規格要再更多，並支援20位元灰階深度，超過100萬位階的亮度和色階，呈現100%的DCI和 Adobe RGB色域，而除了去年已經提及的110吋、101吋之外，今年也推出尺寸較小89吋。

此外三星MicroLED電視仍內建特有的藝術模式與多重視窗功能，透過藝術市集下載圖片，讓居家空間能更有氣氛，讓你可以望著一幅畫而不是一片黑頻發呆，今年新增頂部、側邊、底部的多聲道揚聲器「Dolby Atmos」設計，提供沉浸式音響體驗。據悉今年有機會能在台灣市場上市，而台灣三星則表示目前上市計劃仍未定。

Neo QLED也發表新款機型，今年導入進階對比度映射技術，將亮度階數從12位元提升至14位元，意即電視可達16,384階亮度控制，是前一代4,096階的四倍，支援144Hz流暢顯示，與Shape Adaptive Light技術，提升螢幕上形體亮度和準確性，以達到還原HDR內容，Real Depth Enhancer技術判斷並處理螢幕上的主體，創造景深來增加更立體的逼真感。

而三星2022年出產的Neo QLED量子電視也搭載護眼模式，能根據內建的光感應器，自動調整螢幕亮度與色調，隨著環境光源逐漸減少光量並呈現偏暖色調，相應地調整藍光量。

▲2022年登場的產品將搭載新一代魔術音效Pro技術，新增的天空聲道喇叭，可呈現出立體的聽覺效果。

今年CES三星升級了旗下頂規電視的細部數值，在軟體上也帶來更多，包括直接啟動的連結與自訂畫面的Game Bar，讓使用者能夠更加客製化自己的視聽娛樂模式。