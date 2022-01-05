握拳畫面曝！她倒垃圾遭闖紅燈騎士撞飛　門牙斷裂插入嘴唇

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名38歲的廖姓女子，4日晚間7時許要過馬路到對面倒垃圾時，遭1名鍾姓男子騎機車闖紅燈撞上，廖女被撞飛數公尺遠，造成她臉部撕裂傷，斷裂的門牙還插入嘴唇中；騎士鍾男（19歲）左側肢體也有多處擦傷；警消隨即前往現場處置並將2人送醫，目前全案正由警方處理中。

▲廖女提著垃圾要穿越馬路去丟時，被後方闖紅燈的機車撞飛，當場倒地不起，門牙還斷裂插入嘴唇內。（圖／翻攝我是頭份人）

苗栗縣消防局表示，接獲通報後立即出動三灣及頭份救護車前往救援，抵達時發現2人都倒在地上，廖女傷勢較重，她的左鎖骨疼痛、左手擦傷、臉部撕裂傷，門牙斷裂1顆並崁入上唇內側中；闖紅燈的鍾男左側肢體也有多處擦傷，皆送醫救治。

▲廖女提著垃圾過馬路，也沒有注意左右來車，才會發生意外。（圖／翻攝自我是頭份人）

據監視器顯示，當時馬路上正在施工，路中間都有擺上三角錐，鍾男騎車往頭份方向前進，當時紅燈車輛都停止，鍾男從外側騎到內側後，沒有注意到綠燈正要橫過馬路的廖女，就在斑馬線前直接撞上廖女，導致2人都摔倒在地。整段影片也被PO上臉書社團《我是頭份人》，希望可以協助釐清車禍原因。

經警方施以酒測後，鍾姓騎士沒有酒精反應。頭份分局也呼籲，這起車禍為機車騎士闖紅燈與穿越馬路的行人發生碰撞，車輛駕駛行經路口應減速慢行並遵守交通號誌，路人穿越馬路也請走行人穿越線並停看聽，共同維護交通安全。

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