蘭嶼減廢更美麗！東清夜市700份環保餐具　毎日300人借用受歡迎

▲▼蘭嶼東清夜市推減廢，現場提供環保餐具受遊客歡迎，借用率高。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東蘭嶼東清夜市推動使用環保餐具，獲得業者及民眾支持，尤其旅遊旺季期間，每日借用人數達300人次，不但減少一次性餐具使用，並且垃圾量大幅減少，達到減廢成效、降低環境負荷。環保局表示，未來將持續在縣內各夜市推動鼓勵民眾或遊客自備環保餐具，逐步達成減塑、低污染的環保夜市。

台東縣政府表示，蘭嶼是富有人文及生態的美麗島嶼，湛藍的海岸，每年吸引超過10萬人次的觀光客到訪，因此，也造成垃圾量大增，但因小島土地面積有限，垃圾掩埋場不堪負荷，而運送至臺灣本島處理成本也較高，透過提供東清夜市攤位業者環保餐具，並鼓勵遊客自備餐具，減少一次性餐具使用，降低環境負荷，讓業者及遊客共同承擔維護環境的責任。

環保局指出，目前提供700份的環保餐具，深獲業者支持，並且減少使用一次性餐具，讓夜市垃圾量大幅減少，旅遊旺季期間，每日借用人數達300人次，遊客都說使用攤位提供的環保餐具，更為便利，紛紛給予肯定及表達贊同。

另外，野銀咖希部灣環境教育基地並且設置環保杯及餐具租借站及飲水機供民眾使用，歡迎個人或團體免費租借使用及補充飲水。



環保局呼籲，歡迎民眾前往蘭嶼或綠島旅遊時，也能自備環保餐具及盥洗用品，共同為減少離島廢棄物盡一份心力。