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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

搶看冬奧3／直擊張家口「人造雪」震撼現場　白色瀑布衝上天！

 記者任以芳／崇禮報導

2022年北京冬奧明年冬2月4日開幕，《東森新媒體ETtoday》記者前往張家口比賽場館採訪，發現沿路都是人造雪機，場面壯觀。不少中外媒憂心「大量人造雪是否破壞環境？」奧體建設開發公司總經理賈茂亭對外受訪強調，人工造雪多為水庫引調水，以及回收雨水、融雪水等，絕對不會抽取地下水，破壞自然地貌。

「科技環保、綠色低碳」成為北京2022年冬奧理念。這次中外媒體分別有走訪張家口國家跳台滑雪中心、國家越野滑雪中心以及國家冬季兩項中心，三大賽場位於崇禮古楊樹場館群。

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 張家口冬奧賽區「人造雪」。（圖／記者任以芳攝）

採訪坐車途中，清處可見許多「人造雪機」不斷趕工噴灑人工雪，遠遠看很像白色瀑布直衝上天，大約有4、5台大型造雪機一起運作。這樣壯觀場面也引起中外媒體高度好奇，「人造雪」地主原料水是哪來的？

奧體建設開發公司總經理賈茂亭受訪時，首先釐清人造雪使用原因。他說，全世界比賽都一樣，天然雪硬度無法滿足像冬奧重大賽事的比賽要求，因此場地都是硬度更高的人造雪。國家跳台滑雪中心、國家越野滑雪中心兩大賽場，合計大約需要25萬立方公尺的水能滿足造雪需求。

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京舉辦冬奧強調環保，有四大類回收水來「人造雪」 。（圖／記者任以芳攝）

有外媒質疑，「有抽取地下水來造雪嗎？」賈茂亭進一步解釋流程，人工造雪用水分為四大類，分別是水庫引調水、回收雨水、地表逕流水、融化雪水。集中後先引流至沈澱池，淨化達到標準後，再送到各比賽場地造雪。

賈茂亭特地強調，「我們沒有開採，不會對地下水造成破壞。」每場比賽後，工作人員連夜持續壓雪，為次日比賽打造最合適的用雪硬度。至於今年積雪融化後的雪水也收集氣來，明年繼續循環利用，一滴水都不浪費。

▲▼ 2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 人工造雪系統有多項嚴密數據下運作。（圖／記者任以芳攝）

北京冬奧組委規劃建設二處副處長古楊樹也說，為了比賽用雪質量，世界國際重大賽事基本採用人工造雪，這種方式不會對區域用水安全和生態環境造成影響。

據了解，冬奧各賽區水資源運用十分謹慎。人工造雪系統採用先進的高效節水造雪設備和智能化造雪系統，根據外界環境動態保持最佳造雪效率，節約用水。外加氣象實時監測，在適當時機造雪，避免浪費水資源。

▼ 張家口市氫能交通車。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲氫燃料大客車在冬奧賽事期間，有效降低二氧化碳。（圖／記者任以芳攝）

除了科技環保，低碳交通也是北京冬奧會實現碳中和承諾。《東森新媒體ETtoday》記者在張家口市採訪，發現市區開始投入大量新能源公車。目前，延慶賽區和張家口賽區預計安排700多輛低碳交通車，提供接駁服務。

張家口市氫能與可再生能源研究院執行院長王賀武受訪也表示，這些氫燃料大客車在冬奧賽事期間，預計可減少二氧化碳減排量1.1萬噸，相當於5萬餘畝森林一年的碳匯蓄積量。比起柴油引擎1公里排放1.2公斤的二氧化碳，氫燃料引擎可做到零排放。

▼ 張家口市氫能與可再生能源研究院執行院長王賀武。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2022冬奧專題 。（圖／記者任以芳攝）

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