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社會 社會焦點 保障人權

賣命賊爬3樓鑽氣窗偷蓮座觀音像　陽台留鞋印成定罪關鍵

記者張君豪／台北報導

去年12月26日上午10時許，台北市文山區久康街住宅區屋主發現自家遭竊盜入侵行竊案件，被害女屋主（80歲）當天起床發現，陽台周遭有不明鞋印，疑似遭到竊盜入侵報警求助，警方獲報後出動鑑識人員到場採證，順利採得竊嫌鞋印後，警方擴大調閱周遭監視器展開追查。

▲施姓竊嫌入侵住宅行竊，留下鞋印成為破案關鍵。（圖／記者張君豪翻攝）

▲施姓竊嫌入侵住宅行竊，留下鞋印成為破案關鍵。（圖／記者張君豪翻攝）

▲施姓竊嫌入侵住宅行竊，留下鞋印成為破案關鍵。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼施姓竊嫌入侵住宅行竊，留下鞋印成為破案關鍵。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方指出：女被害人12月25日23時許進房休息時，客廳並無異狀，但26日8時許起床後，發現陽臺周邊有不明帶土鞋印，明顯遭侵入住宅，被害人初步檢視，發現客廳櫥櫃內一尊德化白磁蓮座觀音像遭竊。

▲施姓竊嫌入侵住宅行竊，留下鞋印成為破案關鍵。（圖／記者張君豪翻攝）

案經警方透過鑑識人員採集鞋印，及擴大調閱周邊監視器影像後，發現一名中年男子進入該公寓大樓後，像是表演特技般從低處攀爬氣窗進入3樓屋內，轄區警方鎖定轄內施嫌（50歲）犯案、12月28日通知他到案。

施男到案後否認涉案，但身上所穿鞋子與住處單車，均與監視器畫面竊嫌來去所騎單車、現場採集鞋印相符，警訊後認定他涉觸犯刑法侵入住宅竊盜罪嫌，移送台北地檢察署偵辦。

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