清理廢家具在床板抽屜發現這寶貝　一聽價錢眾人驚呆了

▲台南市環保局善化清潔隊進行廢家具分類、破碎作業時，隊員蘇中正發現一個床板上有著金飾袋及金飾盒，打開一看竟有價值約20萬元的金飾，馬上報警找到王姓失主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾汰換家具，最好先檢查一下隱密處！台南市環保局善化清潔隊4日下午正進行廢家具分類、破碎作業時，隊員蘇中正瞄到一個床板上有著金飾袋及金飾盒，打開一看竟有18只金戒指及金項鍊1條，粗估約20萬元，警方據報查詢家具載運登記資料，找到王姓失主，驚喜的失主，再三向清潔隊致謝。

蘇中正指出，在清潔隊10多年，多次聽到其他區隊清運或處理廢家具時，發現金飾、現金等物品，沒想到他自己也有機會當過路財神，而且很快就找到失主，這種「行善」的感覺很好，但還是希望民眾汰換家具時，能仔細檢查一下。

鄭至哲隊長表示，掉出金飾的舊床板，是4日時由嘉南里民眾電話通知登記，機動班人員載運廢棄家具回區隊後，再進行分類回收或破碎等，沒想到分類過程中床板中間抽屜竟然掉出了一個金飾盒及一個金飾袋。

隊員蘇中正回想說，不經意看到床板上好端端的有銀樓金飾及金飾盒，一開始以為空的，沒想到拿在手裡還有點重量，打開來裡面有好幾件金飾。趕快在第一時間報告區隊班長，並在班長陪同下至派出所報案，也透過里長協助找失主，很快的就找到王姓失主來領回。

▲台南市環保局善化清潔隊隊長鄭至哲（左），肯定隊員蘇中正拾金不昧的義行。

環保局長謝世傑表示，環保局同仁秉持非自己物品不拿的誠實態度面對高價失物，其操守值得肯定，整個事件圓滿落幕，一定要好好嘉勉。也提醒民眾，汰換老舊家具時，不妨翻箱倒櫃仔細檢查一下，說不定會有意外驚喜喔！