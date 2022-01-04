台南平交道傳「不明物體」撞擊事故　列車停駛15分鐘

▲台南市區東豐路平交道晚上7時15分許發生列車疑碰撞不明物品，立即停駛檢查。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市區東豐路平交道4日晚上7時15分許發生列車疑碰撞不明物品而停駛檢查，加上平交道號誌故障，造成平交道車輛無法通行而阻塞。市警五分局據報派員進行交通疏導，直到7時30分許，列車檢查確認無事故後行駛，平交道車輛恢復雙向通行，此事故造成列車誤點43分鐘，交通事故由鐵路警局台南分駐所查處中。

台南市警五分局4日晚上7時15分許據報，台南市北區東豐路、前鋒路口之東豐平交道，因3762次區間車發生疑似撞到不明物品而在停在軌道上檢查，加上平交道號誌發生故障，導致東豐路平交道雙向交通受阻而塞車。五分局馬上指派北門所、開元所警網前往查處，並在平交道兩測交管疏導交通。

到了晚上7時30分許，列車檢查確認無事故後，將聯結車駛離平交道，車輛恢復雙向通行，列車計停駛15分鐘，惟該平交道號誌燈故障，台鐵已派員搶修中，現場有2位鐵道局義交在現場管制交通。

台鐵表示，因3762次區間車在台南站發生平交道碰撞事件，該車次及南部路段上下行部分列車受到延遲，3762車次列車於晚上7時30分從東豐路平交道開車，鐵道恢復行駛，誤點43分。

據了解，目前該可疑事故由鐵路警局高雄分局台南分駐所調查釐清中。