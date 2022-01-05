太魯閣事故家屬悲喊「被遺忘」　求聲援「請大家幫我們找蘇院長」

▲太魯閣事故家屬要向蘇貞昌陳情，卻見不到人。（圖／翻攝太魯閣的眼淚臉書，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

台鐵太魯閣號事故家屬日前在臉書粉專「太魯閣的眼淚」PO出一封「致蘇貞昌的信」，盼能親自向院長蘇貞昌陳情加速推動台鐵改革，然而卻只得到行政院發言人羅秉成回應「公務繁忙」。對此，民眾黨立委蔡壁如感嘆「人命，真的有放在執政者的心上嗎？」

太魯閣號事故家屬表示，這個艱困的台鐵改革任務，一定要由行政院最高層級主導推動，因此嘗試過許多方法試圖聯繫上蘇院長，甚至在2021年12月23日，透過行政院發言人羅秉成政委遞交這封信，「是我們家屬聯名寫給蘇院長的，是我們痛徹心扉但深切呼籲的信，向蘇院長表達我們想見蘇院長，為的是我們希望不要再有下個悲劇發生。」然而，蘇院長只說公務繁忙。從2021年4月2日那天起，我們再也沒有任何人得到蘇院長的關注及協助。

太魯閣號事故家屬期盼，為了我們逝去的親人也希望不要有人再遭受這樣心如刀割的痛苦，我們希望開啟台鐵真正改革的新頁，想與台鐵改革ㄧ起邁進2022。「可以請大家幫忙我們嗎？幫我們一起找蘇院長。蘇院長願意幫我們嗎？能不能不要把我們就這樣丟在2021？」

蔡壁如透過臉書粉專幫忙「協尋蘇院長」；她好奇，蘇院長看到這篇尋人啟事會怎麼想呢？「會心頭一痛的想起：還有這麼多人在等著我？還是盤算著這對年底選票的影響？」

蔡壁如說，每一次的重大事故之後，政府都說「我聽到了」、要不就是流淚或震怒，然後呢？說好給東部人一條安全回家的路呢？還是要到選舉了，才開始畫大餅，竹竹併也好、基隆捷運也好、甚至高鐵南延案，哪一個不是為了選舉的考量？

蔡壁如指出，去年的疫情造成超過800條人命的死亡，5%的死亡率遠高於世界平均，執政者有去想為什麼嗎？他們只是用文青體告訴國人「世界怎麼跟得上台灣？」「台灣防疫成績令世界刮目相看」以為這樣就沒事、以為用虛幻的光榮感，國人就會忘記一條一條的人命在疫情中逝去。

對此，行政院發言人羅秉成今天表示，蘇揆對於台鐵改革非常關切，責成交通部針對改革事項聆聽各方意見，並已召開多次會議進行研商，目前相關進度都在推動當中。對於安排會面一事，蘇揆日前已責成他與交通長部長王國材，先行與家屬團體進行溝通、蒐整意見，再來安排家屬與院長會面事宜。