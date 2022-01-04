桃機4本土！蘇貞昌喊話「沒人願意染疫」：請國人給予最溫暖的支持

▲蘇貞昌籲國人團結防疫。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4日）宣布新增4例本土確診，包含昨天公布桃園機場停車場清潔人員與其同職場工作人員，另有一名防疫計程車司機。對此，行政院長蘇貞昌表示，沒有人願意染疫，為大家每天守在第一線的防疫、清潔人員，在高風險狀況下投入防疫工作、承受莫大壓力，請全體國人給他們最溫暖的鼓勵與支持。

蘇貞昌強調，隨著國際疫情節節升溫、境外移入病例相應增加，政府會一再檢視防疫措施、投入資源，為全民嚴守邊境，在防疫的路上，大家都能盡一分心力，不讓前線夥伴孤單。

蘇貞昌也呼籲，請大家快來打疫苗、入境確實遵守防疫規定 、年節期間，更要加強個人防疫。「完整接種疫苗、勤洗手、戴口罩，一起相挺第一線人員！」

針對今日新增本土疫情，指揮中心指出，4起病例編號為案17230、案17238、案17239及案17240。案17238至17240為本國籍，1例男性、2例女性，年齡均為50多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230接觸者。

指揮中心也說，案17238及案17239均為同職場工作人員，通勤時搭乘同班交通車，案17239於1月1日起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀；案17240為防疫計程車司機，1月1日出現咳嗽症狀，3人經衛生單位安排採檢後於今日確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。