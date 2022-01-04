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新車、老車都故障不斷！台鐵統計：2021年行車異常件數已減2成

▲▼王國材視察機務段。（圖／交通部）

▲台鐵加強舊車維修。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

台鐵列車故障頻傳，甚至連上路七個月的最新區間車EMU900都曾故障684次。交通部長王國材今日視察台鐵七堵機務段，台鐵局表示，今年動力車行車異常事件件數較2019年減少2成，老車故障主因為零件老化，新車故障原因則是人員操作不熟練與原廠製造瑕疵、設定需調整。

台鐵局表示，近3年動力車行車異常事件件數分別是108年314件、109年278件、110年254件，已有逐年降低之趨勢，110年度相較108年度，已減少約20％。

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台鐵局分析近期車輛故障事件，主要為老舊車輛及上線新車，老舊車輛部分主要係因車輛逾齡系統零件老化，致故障率較高；新車部分(包括EMU900及EMU3000)，主要為人員操作不熟練與原廠製造瑕疵、設定需調整等問題。

有關老舊車輛故障部分，故障車型主要集中在舊型區間車、莒光號、復興號及推拉式PP自強號，其發生故障原因如「電氣系統老化」、「動力系統異常」與「軔機系統作用不良」等。

台鐵局針對舊車故障短期改善措施，將以加強系統改造、縮短零件更換頻率及強化檢修作業為主。其中舊型區間車部分，將持續辦理動力系統更新，截至110年止已更新36編組，預計111年底更新完成63組列車；軔機系統將持續辦理改善；傳動系統則將縮短馬達軸承更換週期。

▲▼王國材視察機務段。（圖／交通部）

▲▼王國材視察機務段。（圖／交通部）

▲▼王國材視察機務段。（圖／交通部）

▲王國材視察機務段。（圖／交通部）

而莒光號、復興號之舊型電力機車部份，將調整馬達作業材料、提升馬達線圈絕緣更換標準、新增感溫貼紙。另有關推拉式PP自強號部分，將調整縮短機電系統(包括電抗器及電子卡等)之關鍵零組件檢修及更換週期。

台鐵局指出，新型區間車及城際列車分別預定於112年及113年底完成交車，將陸續替換老舊電聯車、莒光號、復興號及推拉式PP自強號等電力機車。配合新車投入營運，現行23種車型，未來將逐步簡化車型並整併成區間車、城際列車及觀光列車等三種類型。

王國材要求，台鐵需在新車在驗收前，確認所有缺失都已改善完畢。另尚在試運轉中之車輛，務必在試車階段就儘可能找出相關瑕疵，及時督促車商完成瑕疵改善，以確保新車未來長期營運的性能與品質。

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