太魯閣罹難家屬怨「被蘇貞昌淡忘」　行政院：會安排見面事宜

▲2021年爆發408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號受難家屬團體「太魯閣的眼淚」，日前發文「協尋」行政院長蘇貞昌，呼籲蘇不要把受難家屬遺忘在2021年。對此，行政院發言人羅秉成回應，院長蘇貞昌對台鐵的改革非常關切，已責成交通部蒐集意見，後續會安排家屬與院長會面事宜。

太魯閣號受難者家屬在臉書社團「太魯閣的眼淚 台鐵0402太魯閣號408車次」發文，表示他們是一群永遠被留在2021，到不了2022的傷心人。時間流逝，「大家漸漸淡忘了我，也淡忘了台鐵」，這段時間台鐵的事故仍頻，顯示台鐵改革並沒有真正啟動。

家屬指出，明白改革任務的艱困，但2021年12月23日，透過行政院發言人羅秉成遞交陳情信，表達想見蘇院長，卻被以公務繁忙婉拒，但仍見蘇不斷出席各種活動，希望協尋行政院長蘇貞昌，不要把他們留在把2021。

針對太魯閣案罹難家屬發文痛批台鐵改革遲未見效，甚至找不到蘇貞昌，痛心稱「我們被丟在2021年」，交通部長王國材4日視察台鐵七堵機務段時解釋，蘇貞昌在內部會議中都有下達指令，他對台鐵改革非常關心，也都有在進行相關指示，主要工作由他在執行。

有關2021年4月台鐵太魯閣號事故家屬陳情一事，行政院發言人羅秉成5日表示，院長蘇貞昌對台鐵的改革非常關切，責成交通部針對改革事項聆聽各方意見，並召開多次會議進行研商，目前相關進度都在推動當中。

對於安排會面一事，羅秉成表示，蘇院長已交辦他與交通部長王國材，先行與家屬團體進行溝通、蒐整意見，再來安排家屬與院長會面事宜。