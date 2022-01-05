快訊／桃機群聚染疫累計5人確診　密切接觸者檢驗結果出爐！

記者嚴云岑／台北報導

桃機群聚染疫累計5人確診，分別為4名清潔人員與1名防疫計程車司機，指揮中心公布接觸者採檢結果，匡列居格的密切接觸者均為陰性。最新確診的案17266是與小孩同住，稍早指揮中心也拿到陰性報告。

指揮中心公布居家隔離人數，案17230匡列20名接觸者，其中8人列居家隔離，檢驗結果都是陰性。案17238匡列2名同住家人與1名非同住但在可傳染期間在家中有長時間接觸者，採檢結果都是陰性。案17239僅有一名同住家人，採檢也為陰性。案17240，與駕駛同行在基隆、桃園共同租房，3人採檢結果也都為陰性。

桃機群聚案件擴大為5人確診，除第一名被確診的的清潔人員（案17230）感染Omicron，指揮中心今（5）日公布最新定序結果，防疫計程車司機也感染Omicron變異株，關連性待查。

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陳時中表示，該起群聚擴大採檢，清潔外包人員接觸者須採861人，目前檢驗693人因性，1人陽性，還有165人待驗中。防疫計程車檢驗速度快，577人已有571人陰性、1人陽性，也就是昨天公布的17240，另有5人檢驗中。

▲▼案17230、17240相關接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）