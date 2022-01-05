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嚴峻考驗才剛開始！陳時中籲「快去打疫苗」：還有200元可以拿

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內增加1例本土，為1桃機清潔員同職場工作人員，該起群聚累積5人染疫。也因鄰近春節，不少海外國人近期歸國，境外個案也隨之增加，對於國內疫情威脅大幅上升。指揮官陳時中認為，嚴峻的考驗才剛開始，想要擋住疫情也不是只能靠單一一件事就能做到，但還是呼籲全體國民能打疫苗就快去打。

對於台灣出現Omicron本土案例，外界也憂心是否能抵擋得住社區流行？台大公衛預醫及流病所教授陳秀熙今指出，國內施打2劑疫苗的時間都尚在5個月內，相對其他國家來說，仍具免疫保護力；又以個人防疫來看，NPI（非藥物介入措施）措施雖稍有下降，但整體情況，如：口罩等還屬於良好狀態。

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不過，陳秀熙也提醒，想要擋得住Omicron可能造成的社區流行，首先，兩劑疫苗覆蓋率須提升至90%，未施打疫苗者加強密集檢測；另外，醫護人員、長照、年齡65歲以上等其他高危險群，必須盡快施打第三劑疫苗達90%以上，同時維持基本NPI措施，如此一來，即便是春節返鄉人潮所造成的社區流行感染，「台灣應該可以擋住。」

針對專家指出，高危險族群在第三劑疫苗的覆蓋率達90%，應對Omicron也更為有幫助的說法，陳時中說，當然是越高越好，但還是不要把希望放在同個地方，像是個人的口罩、社交距離也都要注意。

另外，近期境外移入案例增加、又爆出桃機群聚事件，是否可說是春節專案「最嚴峻時刻」？陳時中認為，不會，「因為嚴峻考驗才剛開始」。藉此，他也呼籲全體國民，能打疫苗盡快去打，這是大家都可以一起做到的事情，況且打第一劑跟第二劑甚至還有兩百元。

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