清潔人員、小黃司機冒高風險工作　陳時中喊話：別稱他們「破口」

▲桃園機場發生群聚事件。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

國內本土疫情近期發生桃機群聚事件，讓各界相當擔憂。不過，在防疫之虞，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也喊話，希望大家能為這些染疫的清潔員、計程車司機們加油打氣，因為他們都是站在第一線，幫助想回家的人能順利返家，用染疫的風險替大家服務，「沒有他們，社會就沒有辦法運作了。」

針對桃機發生清潔員及防疫計程車司機染疫，指揮中心也派駐醫福會執行長王必勝統籌，成立前進指揮所，控制疫情。不過，陳時中今也在疫情記者會上再次呼籲，希望不要用「破口」來稱呼確診者。

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陳時中說，無論是防疫旅館人員、機師、或是防疫計程車司機，他們都是風險最高的第一線。「是用染疫風險為大家服務」他指出，這些常被稱為破口的人，都是2021年末時，在感謝影片Because of you中播放出現的人們，跟醫護一樣都是站在第一線幫助想回家的人可以順利返家。

陳時中也盼望，能用別的名詞來代替，「講自己、像是陳時中是破口，我聽了也很不舒服啊」。他提到，第一線人員都有相當的風險在，就像我們住的地方如果有個小裂縫，就會很緊張；而一線人員也是同理，以防疫計程車司機來說，如果他們載到的旅客有1%的可能性是確診者，「風險不就非常高？」

陳時中表示，他們也是為了生活，而這個社會沒有他們也沒辦法運作，在幫大家承擔風險的人染疫時，我們應該給他們加油，「他們都不做了我們怎麼辦？」

▲中央流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）