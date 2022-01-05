桃機群聚風險升級！指揮中心：提供防疫計程車司機「防水隔離衣」

記者嚴云岑／台北報導

桃機群聚染疫事件其中一名確診者為防疫計程車司機，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞公布前進指揮所作為，除了針對機場內人員與防疫車隊加強定期採檢外，也將提供防疫計程車司機防水隔離衣與防疫裝備，另找機場與疾管署區管中心與醫院代表進行實際演練規劃，同步松山、小港國際機場一起辦理。

桃園群聚案爆發後，指揮中心4日宣布成立前進指揮所，派醫福會執行長王必勝統籌，最快時間控制疫情。下午指揮中心記者會由醫療應變組副組長代為報告今（5）日上午工作狀況。

羅一鈞提到，昨日桃園相關採檢站已採檢197人，驗出一人陽性案17230，其餘都是陰性。防疫車隊應採577人，目前已全數採檢完畢，亦驗出一名陽性個案，其餘571人都是陰性，另有5人檢驗中。此外，清潔外包人員應採861人，已採859人，驗出1人陽性，還有2人待採、165人檢驗中。

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前進指揮所另針對機場公司人員進行快篩，已採917人中已有696人陰性，餘下200多人陸續安排採檢，桃園昨日開設的3處社區篩檢站上午也進行400多人採檢，王必勝上午有前往視察，場地與秩序均良好。

羅一鈞表示，因應疫情風險攀升，也將提供防疫計程車司機防水隔離衣與防疫裝備，除了桃園機場外，所有措施會擴及逃北、台中、高雄等有境外旅客入境的機場，以期達到最佳保護措施。