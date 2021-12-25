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防卡管案重演　台大校長遴選名單須公告並附完整資料

▲▼台大今天舉行臨時校務會議。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大今舉行臨時校務會議，通過校長遴選要點修正。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

3年前台大校長遴選爆發「卡管案」，背景原因之一就是校長遴選人相關資料不足，台大臨時校務會議今（25日）完成「校長遴選委員會組織及運作要點」修正案，其中第18條增列校長候選人名單須向全校公告，並附完整候選人資料送校務會議代表，以及擔任遴選委員或校長候選人的會議代表，在校務會議「推薦投票」時應迴避，也被視為避免卡管案重演的相關修正。

管中閔在10月23日校務會議無預警宣布不續任台大校長，震撼各界，而根據目前「台大校長遴選委員會組織及運作要點」，必須在校長任期屆滿10個月前成立校長遴選委員會，由於管中閔任期到2023年1月7日結束，故台大最慢得在明年3月7日前成立校長遴選委員會。

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▼ 台大校長管中閔10月23日宣布不續任。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼ 台大校長管中閔宣布不續任。（圖／記者許敏溶攝）

不過，台大主秘王根樹表示，因為教育部已修正校長遴選辦法相關條文，台大校長遴選辦法也必須因應母法做修正，這是台大要啟動下一任校長遴選程序前必須的程序，故在今天召開臨時會議，針對現有要點進行修正。

今天會議從上午九時開始，歷經漫長討論，在下午兩點左右才結束，新的要點共24條文，但多數依照台大校方提出的修正內容，僅有少數內容變更，包括增新台大學生會要求的第18條，增列校長候選人名單須向全校公告，並附完整候選人資料送校務會議代表，以及擔任遴選委員或校長候選人的會議代表，在校務會議「推薦投票」時應迴避，也被視為避免卡管案重演的相關內容。

▲▼台大今天舉行臨時校務會議。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大主秘王根樹表示，最慢明年2月底選出校長遴選委員會。（圖／記者許敏溶攝）

王根樹在會後表示，今天辦法通過後，校方會盡快送到教育部備查，同時準備校長遴選委員會遴選的程序，希望盡快讓校友會與校內等相關單位提名可能遴選委員候選人，之後校務會議代表要再召開一次會議投票，選出校長遴選委員會，希望在明年2月底前完成。

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管中閔台大校長續任卡管事件

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