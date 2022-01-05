立院臨時會處理1修憲2預算14法案　地制法、酒駕修法力拚月底三讀

▲立法院舉行全院談話會，處理召開臨時會提案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院5日召開全院談話會，經過朝野黨團投票表決，決議自5日起至28日召開臨時會，議程均依照民進黨團提案通過，除了將處理修憲議題及2大預算案，攸關大新竹合併升格的《地方制度法》修正草案等14項法律案，也全部納入臨時會的討論議案當中。

民進黨立法院黨團總召柯建銘等人日前提案，提請立法院5日起召開臨時會，處理修憲議題及2大預算案，並且將攸關大新竹合併升格的《地方制度法》修正草案等10項法律案，全部納入臨時會的討論議案當中。

立法院長游錫堃4日召集黨團協商，研商民進黨立委柯建銘等61人所提召開第10屆第4會期臨時會相關事宜，因各黨團無法達成共識，游錫堃裁示5日上午舉行全院委員談話會進行處理。

立法院5日上午召開全院委員談話會，有關臨時會的召開時程，經過朝野黨團投票表決，均按照民進黨團提案通過，決議在1月5日至28日召開第4會期第一次臨時會，5日中午舉行程序委員會，5日下午舉行第一次會議，並與10日及11日為一次會；24日至28日為第二次會議。

立法院臨時會在1月6日、7日、12日、13日、14日及17日至22日也將召開委員會會議；6日則舉行第10屆修憲委員會第2次全體委員會議。

根據民進黨團的提案內容，本次臨時會將處理的議案，包括《刑事訴訟法》、《刑法》、《保安處分執行法》、《法院組織法》、《產業創新條例》、《性別平等教育法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》以及「私立高級中等以上學校退場條例」條例草案等案。

另外，攸關大新竹合併升格的《地方制度法》修法，以及在野黨團要求杜絕酒駕的《刑法》部分條文修正草案等，也全數均納入臨時會的討論議程，預料將成為臨時會朝野的攻防焦點。

民進黨團幹事長劉世芳表示，希望這次臨時會能完成兩大預算案審議，除了確保政府體制能順利進行，也期盼臨時會中好好討論地制法修法，讓未來縣市升格鬆綁上能與其他直轄市縣市平權等14項核心的重要法案。