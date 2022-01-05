參謀總長服役最大年齡得由總統延長1年　立法院三讀通過

▲參謀總長陳寶餘（中）。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會5日三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》部分條文修正草案，參謀總長服現役最大年齡，得由總統核定延長，但以一年為限 ，且不受上將服現役最大年齡64歲的限制。

民進黨立委羅致政、莊瑞雄等人日前提出《陸海空軍軍官士官服役條例》第6條、第61條修正草案，明定參謀總長服現役最大年齡，得由總統核定延長之，惟以一年為限，不受上將服現役最大年齡64歲的限制。

三讀條文明定，參謀總長服現役最大年齡，得由總統核定延長之，不過以1年為限 ，且不受上將服現役最大年齡64歲的限制。

羅致政說明，國防部參謀總長承國防部長之命令，負責軍令事項指揮軍隊，掌理軍事訓練、人事管理、情報蒐研、軍事部署、建軍備戰及國防資源之分配及執行等軍隊指揮事項，為我國重要軍職棟樑，其責任重大且養成不易，若更迭替換過於頻繁，恐有礙國防政策及建軍整備各項事宜之推動，不利我國建立堅實軍力。

羅致政指出，現行《陸海空軍軍官士官服役條例》自該法2013年施行後，經歷七任參謀總長，就任時平均年齡已逾62歲6個月， 除前參謀總長沈一鳴上將因公殉職外，餘皆屆齡退伍，其任期最短僅5個月，平均在任期間約僅14個月，實不利重大政務及軍事整備之延續，因此有適度放寬其服役年限之必要。

羅致政說，參謀總長職之任免屬總統之統帥權 ，為總統之國防權責，因此提案修正《陸海空軍軍官士官服役條例》第6條增列第4項，使參謀總長服現役最大年齡，得由總統核定後延長之。此外，為維護國防體制之整全，因任參謀總長而延長之服役年齡，以1年為限。