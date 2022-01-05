「藍營癱瘓返鄉列車扼殺年輕人投票」　蔡沐霖：這不就網軍行為？

▲民進黨青年部主任蔡沐霖。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

台中市府青年諮詢委員、KMT社群管理員黃子豪，在國民黨台中市黨部Line群組，要求大家癱瘓民間團體發起的「民主巴士」返鄉列車。對此，民進黨青年部主任蔡沐霖5日提出2點譴責，質疑是「網軍」行為，要求國民黨、台中市黨部與市府講清楚，這根本阻礙年輕人投票，扼殺年輕人投票權。

蔡沐霖表示，國民黨人士以惡質手法來阻礙選民行使投票權，這不是奧步，什麼才是奧步？更讓人傻眼的是，當事人黃子豪在被媒體披露所作所為後，毫無悔意，依然公開發文硬凹，到底是什麼樣的政黨，能讓年輕黨工學習到這樣的嘴臉？

對於國民黨動員癱瘓「返鄉列車」，蔡沐霖提出2點譴責：第一，返鄉投票是每個選民的權利，民間團體發起返鄉列車，鼓勵年輕人回鄉投票，國民黨卻公然試圖癱瘓報名系統，阻礙年輕人返鄉投票，是扼殺年輕人投票權的「反民主」行為，國民黨必須公開道歉。

第二，蔡沐霖說，國民黨在台中市黨部LINE群組中號召對民間團體的網路攻擊，這不就是「網軍」的行為嗎？而發起者竟然身為台中市政府的青年諮詢委員，台中市政府認為這樣的行為足以代表青年嗎？國民黨台中市黨部和台中市政府必須講清楚說明白。

蔡沐霖表示，中二選區的補選來到最後關頭，國民黨採取負面選戰、奧步齊出的手法，令人遺憾，「我相信選民的眼睛是雪亮的，我們會嚴格檢視國民黨的所作所為」。

▼網傳一則Line群組對話，藍營動員「癱瘓返鄉列車」。（圖／讀者提供）

