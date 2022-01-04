桃機成立前進指揮所！陳時中再派王必勝出馬：最快時間控制疫情

▲陳時中視察桃園機場，宣布將成立前進指揮所並派王必勝統籌。（圖／攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

桃園機場清潔人員、防疫計程車司機染疫，已經有4名本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日下午前往桃園機場視察，並宣布成立前進指揮所，派醫福會執行長王必勝統籌，最快時間控制疫情。陳時中強調，這不只是桃機的問題，相關檢討精進經驗，會擴及其它開放入境的國際機場應用。

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▲陳時中視察桃園機場。（圖／攝影中心攝）

指揮中心昨天深夜證實國內又出現新冠本土病例，是桃園機場清潔人員（案17230），Ct值11，今日進一步確認他感染Omicron，且從擴大採檢發2名同職場清潔人員確診，曾經同坐通勤巴士，Ct值都是24；另有一名防疫計程車司機確診，Ct值28。

桃園市長鄭文燦說明，有向防疫指揮中心指揮官衛福部長陳時中討論過，他也同意在機場設置前進指揮所，針對採檢範圍要再擴大、採檢頻率要提高，雙方是有共識的。

▲陳時中視察桃園機場，王必勝（左）也隨行。（圖／攝影中心攝）

陳時中今日下午特別前往桃園機場現場視察，受訪時證實成立前進指揮所，會派王必勝做相關統籌，機場相關單位、桃園市衛生局等密切合作，疫情最快時間控制住。

陳時中說，前來視察主要是瞭解防疫相關進行狀況，尤其牽涉相關人員多，包含清潔人員、計程車人員，擔憂機場還有其它人員感染可能性，所以瞭解機場和疾管署合作狀況。

而本次事件也應該精益求精，陳時中說，前進指揮所將針對相關動線、人員管理精進作為，向指揮中心提出報告，他強調，這不僅是桃機的問題，也要把相關檢討、經驗，轉到其它機場。

王必勝從去年開始因應疫情事件出任前進指揮所指揮官，首次為部立桃園醫院感染事件，接著還有苗栗電子廠群聚、北市環南市場群聚，去年10月底因為爆發婚外情緋聞，轉為低調，這次桃機本土疫情，將是他第四度擔任前進指揮所指揮官。