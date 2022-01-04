姊姊賣便當得來速維生　弟弟幫顧攤少了這個動作遭大貨車輾斃

▲便當攤車老闆遭大貨車意外輾斃。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山區今天發生一起便當攤車老闆遭大貨車輾斃的意外，承辦員警透露，這個便當攤車有點類似麥當勞的得來速，貨車司機都是不下車直接叫便當，老闆要拿便當給司機時，都會高舉手讓司機看得見，遭輾斃的張男因為比較少顧攤，才忘了舉手，而黃姓司機也因為視線死角而意外撞死人，後悔不已。

▲岡山發生大貨車輾斃便當攤車老闆的意外。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起意外發生在4日上午11時許，黃男（43歲）駕駛大貨車行經聖森路時，要到攤車購買便當，當時黃男坐在駕駛座，呼喊要買便當，卻遲遲沒聽到回應，以為老闆不在或便當賣完了，打算開車離開，顧攤的張姓男子（60歲）剛好在貨車左前方，被當場輾過斃命。

▲大貨車意外輾斃便當攤車老闆。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，發生意外的流動便當攤車在該處擺攤兩年多，平時都是由姊姊顧攤，張姓弟弟今天剛好來幫忙，沒想到卻發生憾事，而張男與姊姊相差5歲，兩人家境並不好，平時靠打臨工與路邊賣便當維生，便當因為價格便宜且口味不錯，深受運將和附近勞工朋友的喜愛，生意不錯。

警方指出，張男身高約160公分，並不算高，剛好是貨車的死角，而且一般貨車向便當攤車買便當時，司機常懶得下車，就坐在駕駛座呼叫，等著老闆把便當拿過來順便收錢，而老闆為了避免視線死角，都會高舉手讓司機看見，或者從貨車的後方走到駕駛座，張男可能比較少顧攤，忘了舉手提醒司機，司機也剛好視線死角沒看到張男，一連串巧合釀成意外。

警方初步調查，開車的黃男並無飲酒，目前已報請檢方相驗，警詢後依業務過失致死罪嫌移送。