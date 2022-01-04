最勵志新科調查官！120公斤瘦到68公斤　同學「怕她出列」原因曝

▲調查局調查班第58期結訓學員彭醴璃。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

擁有中文碩士學位的彭醴璃，今結訓成為調查局菜鳥調查官，言談充滿幹勁，令人無法想像她大學時代一度體重飆升到120公斤、缺乏自信，後來銳意瘦身到74公斤，還取得C級健身教練證照，她受訪大方談往事，自嘲受訓1年至今又減到68公斤，並說減肥就是少吃多動，「減肥之路跟調查官之路一樣，還有很多挑戰！」

彭醴璃大學和研究所都是讀中文領域，考上調查班調查工作組榜首今結訓，她說擔任調查官是自己第一份正式工作，但其實她已有C級健身教練證照，被爆出大學時代曾把體重從120公斤減到74公斤，她哈哈大笑，「太失禮了！我現在又更瘦了一點好不好！」透露受訓至今，體重又減到68公斤。

她說減重就是少吃多動，「跟受訓一樣，就是需要有毅力！」幾乎問她什麼問題，她都繞回調查局的主題上，例如她又說，減肥之路還很長，跟調查官之路一樣，還有很多的挑戰！需要努力！

彭醴璃寫給調查班的個人目標，是「保有文明人之思緒和野蠻人之體魄」，她說健身是減肥過程中產生的另一個興趣，至於以後會否運用所長幫助同事，她又大笑自嘲，受訓同學只要看到她出列，就嚇得半死，因為又要運動了，她希望自己的人緣跟健身之路，都可以一起向上邁進！更期待工作有好發展。

▲調查局調查班第58期結訓學員盧本承。（圖／記者黃哲民攝）

今天結訓的調查局調查班第58期學員，平均年齡26歲，相當年輕，和彭醴璃一起創作期歌《從今以後》的盧本承，前年（2020年）才從師大資工系畢業，他說自幼學鋼琴8年，大學選修流行音樂產業相關課程，喜歡寫歌，他不擅長言語表達，所以用音樂記錄受訓期間碰到疫情造成阻礙、同學共同努力克服的許多感動。

學員陳怡君先前通過三等地方特考，在台北市府做了快3年科員，決定投身調查官工作，因為「覺得比較適合活潑外向的人」，她從小一開始學跳舞，至今跳了19年，並從事編舞得過北區冠軍，國中時代在蘭陽舞蹈團演過《老鼠娶親》，反串擔綱男主角「阿郎」。

▲調查局調查班第58期結訓學員陳怡君 。（圖／記者黃哲民攝）

陳怡君說，受訓期間感受到調查官工作非常精實，希望自己未來能夠勝任，工作後的空閒時間勢必減少，如何和生活、興趣做取捨，她認為是一門學問，要靠自己的人生智慧，邊做邊學，找到自己的平衡。

新科調查官張銀珏、施惠慈其實都已在調查局工作約3年，張銀珏在鑑識科學處擔任約聘僱研究助理，她說大學時參觀調查局後，就嚮往當調查官，特別是鑑識科學領域，大學讀的也跟化學相關，畢業就先來鑑識科學處當助理，也參與過辦案，報考第4次終於如願以償，希望能為國家服務。

▲調查局調查班第58期結訓學員張銀珏（左）、施惠慈（右）。（圖／記者黃哲民攝）

施惠慈則事先通過四等特考、經調查局調查助理班結訓，在調查局訓練所展抱山莊任職，她說四等特考只能做行政與輔助辦案工作，她對犯罪調查工作充滿興趣，報考3次才考上調查官，希望未來能為國家做一點事。

今天也有多位學員的家長到場觀禮，為子女拍照留下重要一刻。學員吳孟津的父母昨晚專程從台南北上過夜，就是要來看寶貝女兒邁向人生另一個階段，他們說女兒始終想從事公職，先前報考警大沒考好，努力1年才考上調查官，期待女兒能有穩定的職涯，至於會不會怕女兒辦案遇到危險，他們信心滿滿：「應該不會，沒有那個問題啦！」