桃機清潔員、防疫計程車司機染疫！陳時中推斷「可能傳播鏈」

記者趙于婷／台北報導

台灣今爆出4例本土個案，地點主要在桃園，包含機場清潔人員和防疫計程車司機。指揮官陳時中今（4）表示，仍無法斷言誰傳染給誰，但因為司機Ct值相對較高，所以較懷疑是清潔人員被傳染，但目前無法直接判定。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

機場清潔人員為案17230，今檢出案17238～案17240，案17238及案17239均為同職場工作人員，案17240為防疫計程車司機。

針對可能感染源，陳時中表示，現在不敢做斷言，因為Ct值變化蠻大的，已經過去經驗來看，之後的確診者和計程車司機的Ct值相對比較高，所以會比較懷疑清潔人員是遭到傳染，但現在無法這樣直接判定，目前也朝著想像中的傳播鏈去思考，但從社區來的機會相對比較低，都還沒有定論。

陳時中說，初步了解，停車場洗手間大多是司機在使用，工作人員較少用，而旅客則沒有使用，主要使用者還是停車場的防疫計程車還有遊覽車司機，但因為案17240也曾載過確診者，所以還需要釐清，預計召回600名防疫計程車司機採檢。

另外，陳時中也宣布強化機場防疫措施，包括防疫計程車司機每3天深喉唾液PCR採檢1次、機場內工作人員每週快篩採檢1次和有症狀者立即進行深喉唾液/鼻咽PCR採檢。