本土疫情拉警報！指揮中心：明起至月底「打疫苗可供200元以下贈品」

▲疫苗催打新措施，地方政府1/5-31可供200元以下衛教品。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，為加速國人完成2劑接種，提升尚未接種第1、2劑COVID-19疫苗民眾之接種意願，各地方政府自2022年1月5日至1月31日前，可提供18歲以上民眾200元(含)以下衛教品，以鼓勵民眾踴躍完成接種2劑COVID-19疫苗，儘速獲得完整免疫保護力。

指揮中心表示，截至2022年1月3日為止，我國COVID-19疫苗第一劑接種率約80%，第二劑接種率約69%，為因應國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株之威脅增加，接種涵蓋率仍須再提升。

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陳時中表示，現在國外疫情一天多達2百多萬例，邊境相當吃緊，本土疫情可能隨著來。目前第一劑、第二劑接種率達到相當極限，希望能盡量鼓勵大家接種疫苗，從明天起到1月30日指，地方政府可提供18歲以上民眾施打第一劑、第二劑新冠疫苗者，200元以下的衛教品，包含禮券等等。

指揮中心說明，目前國內各廠牌COVID-19疫苗供應充分，民眾可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網，「COVID-19疫苗接種院所單元」，運用「COVID-19接種院所地圖」及各地方政府衛生局公告之COVID-19疫苗接種合約醫療院所以及車站等隨到隨打疫苗接種站，就近前往接種。

指揮中心提醒， 18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書。若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。另依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，亦請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑COVID-19疫苗者亦請攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫師評估。