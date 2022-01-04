LIVE／「桃機4人確診」本土疫情擴大　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

指揮中心昨天深夜證實國內又出現新冠本土病例，是桃園機場清潔人員，其2名孩子就讀學校預防性停課，另曾經有市場擺攤活動史，還在持續調查；但稍早傳出，又有2名清潔工、一名防疫計程車司機以及2名桃機人員確診，指揮中心對此表示，將於下午2點記者會統一說明。

中央流行疫情指揮中心3日公布國內新增1例COVID-19本土確定病例(尚未取號)，為本國籍40多歲女性，任機場停車場清潔人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑AZ疫苗。個案於今(2022)年1/2出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，並於今日進行快篩，結果為陽性，同時採檢後確診。桃園市政府衛生局即刻啟動疫情調查，並立即通知同住家人就讀之兩校，分別預防性停課一天。

指揮中心說明，桃園市政府在接獲醫院通報個案後，已通知個案家人就讀之兩校，分別預防性停課一天。並立即針對6名家人，已於今晚完成採檢，並以急件進行核酸檢驗，檢驗結果確認均為陰性，請兩校師生及家長不需擔憂。並對於個案之工作場域相關接觸者，現正擴大匡列採檢中，包括召回數百名防疫計程車司機將漏夜進行採檢，及針對個案所服務工作場域將進行清消。

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指揮中心進一步說明，個案另曾於去(2021)年12/30、12/31兩日上午9時至12時有至忠貞市場(中壢前龍街路段)擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，衛生單位將針對該市場進行疫調及接觸者匡列，並進行清消作業。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）