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比高端超市更好！JASONS「10月要改名」了　買得到更多進口商品

▲▼JASONS Market Place。（圖／翻攝Google）

▲JASONS Market Place10月要改名了。（圖／翻攝Google街景）

記者蕭筠／台北報導

量販龍頭「家樂福」2020年以9700萬歐元（約32億台幣）收購Dairy Farm集團在台惠康百貨所有股份，買下199間頂好、25家JASONS Market Place，目前頂好已陸續改名為家樂福超市，而JASONS則保留品牌2年，總經理王俊超3日出席記者會時透露，JASONS的品牌授權將在今年10月到期，屆時將推出更好的高端超市新品牌，「我們有能力做更多更好。」

▲▼為推廣邦交國文化美食觀光及產品，外交部委託外貿協會及量販業者家樂福舉辦「邦交國嘉年華」，將邦交國生鮮食材融入台灣在地中秋烤肉活動之中。台灣家樂福總經理王俊超偕同我國駐華使節，一同為邦交國生鮮食材促銷，但媒體關注的焦點依然在台灣家樂福是否要出售。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣家樂福總經理王俊超。（示意圖／記者湯興漢攝）

JASONS Market Place主打高檔、進口食品，在台25分店多選在百貨公司設立據點，其超市品牌在前年被家樂福買下後，已維持品牌名近2年，針對日後規劃，總經理王俊超3日出席金蛋獎暨動物福利政策宣布記者會時透露，JASONS品牌授權只能用到今年10月，「請大家拭目以待有一個新品牌。」並指出該品牌跟家樂福將採分開團隊運作，「會比走高端超市的JASONS更好。」

王俊超透露，新品牌將融合更多東西，「把原先沒辦法放進去（JASONS）的都會放進去。」例如引進義大利、法國等更多歐洲商品，再加上台灣本土及日韓進口等高端商品，讓消費者有更豐富的選擇性，「我們有能力，比當初做的更多、更好。」至於門市展店部分，他則說仍傾向與百貨、Outlet合作，但街邊店未來也會嘗試，不排除任何機會。

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