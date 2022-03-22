全台限量1000組！「韓國辛拉麵」變身悠遊卡了　這間賣場才買得到

▲韓國辛拉麵變身悠遊卡了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

辛拉麵悠遊卡太欠收！繼小熊餅乾、可愛豆卡後，奪下台人最愛異國泡麵的「農心辛拉麵」也驚喜變身悠遊卡了，縮小版的單包泡麵可愛到不行，限定只在指定量販店開賣，且是以禮盒方式販售，全台限量1000組，3月28日起開放預購、售完為止。

▲▼迷你版辛拉麵超療癒。（圖／記者蕭筠攝）



穩坐台人最愛進口泡麵冠軍寶座的「韓國農心辛拉麵」35歲了，家樂福特意找來農心合作推出「35周年限定辛拉麵悠遊卡禮盒」，禮盒中除了有辛炒麵、辛拉麵各1入之外，還有經典辛拉麵變身的悠遊卡1個，迷你版的辛拉麵悠遊卡神還原泡麵包裝，上頭大大的辛字還搭配精緻泡麵圖樣，療癒到不行，全台限量1000組，3月28日起至29日開放子家樂福VIP會員預購，4月17日則於線上購物限量開賣，提醒若預購額滿將不開放線上購買。

▲萊爾富APP慶5周年推紀念模型車、悠遊卡。（圖／業者提供）

另，近日萊爾富為慶祝APP滿5周年，即日起至4月5日祭出「會員5週年慶」活動，不僅打造限量「紀念模型車」，以熱銷物流車款三菱Fuso Canter為主題，設計1：76模型車，細緻仿真外觀細節，就連尾板也可以動，鐵粉肯定要收，期間可憑400Hi點就能加購入手；同步推出史上第1個Q版「門市造型限量紀念悠遊卡」，一樣憑400Hi點就能加價買，2款紀念品每人各限購2個。

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