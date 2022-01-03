「大陸胞兄」急需百萬　屏東阿北郵局匯款…行員+警聯手阻詐

▲屏東警分局民生派出所警員陳欣維及時阻止黃姓阿北被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市黃姓阿北接到「猜猜我是誰」的電話，佯稱是他大陸的胞兄，急需用錢新台幣100萬元，他信以為真，到郵局匯款時，郵局人員發現有異報警，及時阻他被騙。警方說，阿北戶頭原本剩下100萬多頭，一旦被騙走，後來日子就不知怎麼過，幸好警方及行及時阻詐成功，讓他及家人很感激。

▲偵查隊長葉憲威匯款給不認識的人，要再三確認，以免遭到巨大損失。

屏東警分局民生派出所日前接獲報案，稱屏東市民生路郵局有人需要幫助，警員陳欣維到場後發現，一名74歲黃姓阿單獨獨身一人向郵局行員表示要匯款新台幣100萬元給住在中國的兄長，行員關心提問時驚覺有異，於是報警處理。

員警詢問他為何匯款或是要匯款給誰，卻無法獲得明確、肯定的答案，於是先將他帶返所並連絡其家人了解狀況。其家人表示，他確實有哥哥住在中國，但卻沒有經濟困難或其他特別需要用錢之處，員警判斷可能是詐騙集團謊稱是他的哥哥，而要求其匯款到指定帳戶。經警方及家人的一再解釋，他恍然大悟原來遇到詐騙集團；他及其家人非常感謝郵局行員機警發現，十分感謝。

屏東警分局呼籲，詐騙手法百百種，請民眾接獲來電時，務必多加思考，若不清楚是否為詐騙時，請直接撥打165反詐騙專線，多加詢問，確保自身財產安全。