　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東警探李鴻文緝毒有功　榮獲國家「查緝毒品類」警光獎

▲屏東縣警局刑警大隊經濟組偵查佐李鴻文榮緝毒有功，榮獲國家警光獎， 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警局刑警大隊經濟組偵查佐李鴻文榮緝毒有功，榮獲國家警光獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局刑警大隊經濟組偵查佐李鴻文，投入查緝毒品工作，最近1年來，破獲3起毒品製造工廠案，逮獲12名嫌犯，榮獲2021年國家警光獎「查緝毒品類」優等獎項，相當難得，讓縣警局同仁感到與有榮焉。

▲屏東縣警局刑警大隊經濟組偵查佐李鴻文榮緝毒有功，榮獲國家警光獎， 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警局刑警大隊經濟組偵查佐李鴻文榮緝毒有功，榮獲國家警光獎， 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警政署為表揚績優打擊犯罪警察人員，並激勵警察同仁工作士氣，特辦「國家警光獎」，屏東縣政府警察局23歲偵查佐李鴻文於2021年全國各警察機關薦報99位員警的績優事蹟中，脫穎而出，榮獲國家警光獎「查緝毒品類」優等獎項。

李員於2018年10月派任縣警局刑警大隊經濟組服務，警職生涯雖僅3年，但積極投入工作，戮力打擊犯罪，維護治安。最近一年間，連破第二級毒品製造工廠共3案，查獲製毒犯嫌12人，起獲第二級毒品安非他命成品32.037公斤、第四級毒品氯假麻黃鹼80.999公斤，績效卓著。

縣警局長劉印宮表示，李員榮獲國家警光獎殊榮，堪稱實至名歸。毒品危害等同國安問題，反毒更為政府當前重要的施政工作，值此疫情期間，警察除協助防疫工作，對治安維護工作亦絲毫未曾鬆懈，尤其針對毒品犯罪型態轉變，持續超前部署查緝至為重要，不讓毒品危害民眾健康，讓民眾均能享有安居樂業生活。

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭61小時「蕾宏大戰」內幕
過期10年還做成保健食品！　這家黑心廠商大賺7千萬
OL買6000瓶酒精「上蝦皮轉賣」！　價格翻倍狂賺18萬
找到了！東石濱海大橋工人失蹤7天　屍體卡蚵架
胡宇威爆3歲姪女、妹夫確診！　「燒到40度」打過疫苗也染疫
「除夕到初6全在娘家過！」媳婦開大絕不用見婆婆　網：很高招
2021各國生活品質排名！台灣「1指數」全球第一　網認了：合
F奶工地波神丟5.2克拉鑽戒　狂發限動稱前男友偷走！下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

隔離享當季鮮果！台東鳯梨釋迦鮮凍即食包　直送防疫旅館

3男酒後騎車闖南投體育場參加跨年趴　被攔下送警局倒數

台東中輟率降低9成創歷年新低　正向管教教育試辦有成

宛如兄弟般的松樹生病　潮州公所找來樹醫生緊急治療　

屏東警探李鴻文緝毒有功　榮獲國家「查緝毒品類」警光獎

「水鴨子」榮退！陸戰隊掃雷車坐鎮吉安　老兵激動唱隊歌

落實艱苦人條款！花蓮市火化補助提高為4千元　七類身分受惠

持續推展城市外交　台南市議會信函來維持好情誼

潮州春節市集120小時連續不打烊　特區攤位競標上看50萬

安平警志工表揚感恩活動　黃偉哲頒獎慰勉志工揪甘心

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

隔離享當季鮮果！台東鳯梨釋迦鮮凍即食包　直送防疫旅館

3男酒後騎車闖南投體育場參加跨年趴　被攔下送警局倒數

台東中輟率降低9成創歷年新低　正向管教教育試辦有成

宛如兄弟般的松樹生病　潮州公所找來樹醫生緊急治療　

屏東警探李鴻文緝毒有功　榮獲國家「查緝毒品類」警光獎

「水鴨子」榮退！陸戰隊掃雷車坐鎮吉安　老兵激動唱隊歌

落實艱苦人條款！花蓮市火化補助提高為4千元　七類身分受惠

持續推展城市外交　台南市議會信函來維持好情誼

潮州春節市集120小時連續不打烊　特區攤位競標上看50萬

安平警志工表揚感恩活動　黃偉哲頒獎慰勉志工揪甘心

「暮光女」生吞嚼碎珍珠項鍊太震撼！還原黛妃婚姻悲劇親解內幕

300公分陰莖雕像「巨根頂天」　市長挺爆藝術家：再來10個

50隻獼猴下山集結村民家　「達達達」腳步聲屋頂跑過嚇壞屋主

LIVE／「桃機4人確診」本土疫情擴大　陳時中最新說明

王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭61小時「蕾宏大戰」5內幕

最高漲1.6萬！Mitsubishi中華三菱2022年式多款車型調漲

農曆春節賞花！北投三層崎紫色浪漫噴發　參加開幕抽Apple Watch

「陶朱隱園」賣多少才合理？　顏炳立給算式：1坪592萬

過年限定！花蓮太魯閣推免費遊園專車　3條大推玩樂路線

陸軍33化學兵進駐桃園機場　鎖定二航廈停車場擴大清消

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

地方熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

桃園機場確診個案　曾在忠貞市場擺攤

2022屏東公告地價　最高區段地價在這裡

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

台中男起火燃燒　勇警持滅火器撲上去救人

桃園眷村文化節1/8-16日展開　熱鬧迎虎年

桃園7年來　進行11座消防廳舍新建或改建

桃園青埔兒美館上樑　明年3月完工

颱風豪雨、短延時強降雨易釀災　基隆組隊自主抗災

安平警志工表揚感恩活動

林右昌就職滿七周年　虎年走春《魅力基隆》一本搞定

榮退掃雷車坐鎮吉安　老兵睹物思情激動唱隊歌

基隆港列空氣品質維區　管制柴油大客貨車排煙

屏東大貨車轉彎沙拉油灑滿地　路面全癱

更多熱門

相關新聞

半個月內開車衝撞家門+潑漆　屏東女遇恐怖情人

半個月內開車衝撞家門+潑漆　屏東女遇恐怖情人

屏東縣萬丹鄉孫姓男子不滿林姓同居人提議分手及金錢問題，今(4)日凌晨到林婦住處潑漆，林婦的女兒將過程PO網，由於先前林婦於去年12月下旬已申請保護令，法院獲悉今核發保護令，「相對人不得有騷擾、施暴情形，並須遠離被害人住居所等至少100公尺」，如相對人再有侵擾施暴情事，警方會依違反保護令罪究辦。

警察臨檢問「車上有違禁品？」她誠實回答GG了

警察臨檢問「車上有違禁品？」她誠實回答GG了

桃警跟監女通緝犯攔車逮人　 全車「3人8翛通」

桃警跟監女通緝犯攔車逮人　 全車「3人8翛通」

屏東大貨車轉彎沙拉油灑滿地　路面全癱

屏東大貨車轉彎沙拉油灑滿地　路面全癱

「大陸胞兄」急需百萬　屏東阿北險遭詐

「大陸胞兄」急需百萬　屏東阿北險遭詐

關鍵字：

李鴻文屏東警察刑警大隊經濟組毒品警光獎

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

台大澄清木子小姐離世非事實　

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面