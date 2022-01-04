屏東警探李鴻文緝毒有功　榮獲國家「查緝毒品類」警光獎

▲屏東縣警局刑警大隊經濟組偵查佐李鴻文榮緝毒有功，榮獲國家警光獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局刑警大隊經濟組偵查佐李鴻文，投入查緝毒品工作，最近1年來，破獲3起毒品製造工廠案，逮獲12名嫌犯，榮獲2021年國家警光獎「查緝毒品類」優等獎項，相當難得，讓縣警局同仁感到與有榮焉。

警政署為表揚績優打擊犯罪警察人員，並激勵警察同仁工作士氣，特辦「國家警光獎」，屏東縣政府警察局23歲偵查佐李鴻文於2021年全國各警察機關薦報99位員警的績優事蹟中，脫穎而出，榮獲國家警光獎「查緝毒品類」優等獎項。

李員於2018年10月派任縣警局刑警大隊經濟組服務，警職生涯雖僅3年，但積極投入工作，戮力打擊犯罪，維護治安。最近一年間，連破第二級毒品製造工廠共3案，查獲製毒犯嫌12人，起獲第二級毒品安非他命成品32.037公斤、第四級毒品氯假麻黃鹼80.999公斤，績效卓著。

縣警局長劉印宮表示，李員榮獲國家警光獎殊榮，堪稱實至名歸。毒品危害等同國安問題，反毒更為政府當前重要的施政工作，值此疫情期間，警察除協助防疫工作，對治安維護工作亦絲毫未曾鬆懈，尤其針對毒品犯罪型態轉變，持續超前部署查緝至為重要，不讓毒品危害民眾健康，讓民眾均能享有安居樂業生活。