美FDA批准12至15歲青少年接種輝瑞第3劑　間隔縮短至5個月

▲ FDA通過為12至15歲青少年施打輝瑞第三劑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國在新變種病毒Omicron猛攻之下確診數暴增，眼看寒假邁入尾聲，學校即將開學，美國食品藥品監督管理局（FDA）3日批准對12歲至15歲青少年施打輝瑞/BNT疫苗加強劑，不過這項建議仍有待疾病控制與預防中心（CDC）審核。

ABC報導，美國FDA於3日聲明宣布，批准對12歲至15歲族群施打第三劑輝瑞疫苗，也將第二劑與第三劑間隔自6個月縮短至至少5個月，並開放對5至11歲免疫低下的兒童施打第三劑。

FDA專家根據以色列6300名青少年的研究數據說明，相信12至15歲青少年接種第三劑是安全的，且接種第三劑後出現心肌炎的個案較為少見，在此一年齡層又更加罕見。Omicron及Delta病例大量增加的情況下，青少年接種加強劑的潛在益處大於風險。

針對年齡層更低但有免疫缺下問題的兒童，FDA也建議接種加強劑，「5至11歲兒童若曾接受實體器官移植，或被診斷出同等水平的免疫缺陷，對基本的二劑疫苗可能沒有充分免疫反應。」

FDA的建議仍有待CDC審核，且須經CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）簽字同意。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》