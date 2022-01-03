連生3女兒！人妻遭婆婆嫌棄狂嗆「賠錢貨」：X女人

▲一名人妻因為沒生男孩，飽受婆婆欺凌。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

婆媳問題從古至今，永遠沒有解答。一名人妻連生了3個女兒，婆婆因為重男輕女，不僅非常嫌棄，還常在背後講媳婦壞話，說她是「賠錢貨」，貼文曝光引發網友熱議。

原PO在臉書《靠北婆婆2.0》透露，她是第2個進門的媳婦，婆婆生了5子1女，因為很自豪生了5個兒子，對媳婦的要求也特別高。大嫂早一年進門，有次懷孕沒留意，跟著公婆去掃墓不慎小產，婆婆就怪公公執意帶大兒子和媳婦陪同掃墓，才會把她心愛的長孫流掉，過了幾個月好不容易懷孕生下女兒，婆婆卻滿臉不屑，認為長孫的意義大過一切，孫女就是要跟別人家姓，是賠錢貨。

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原PO心疼表示，大嫂婚後工作不順利，夫妻倆雖然住娘家，但婆婆三不五時就打電話突擊，「美其名是要跟孫女講電話，其實是偷偷探測大嫂的作息」，若大嫂接電話的口氣是睡眼惺忪，婆婆就會當著其他人面前，開始數落大嫂好吃懶做。由於大嫂身材較為豐腴，婆婆常在背後議論大嫂「貪吃、愛睡、只會靠她兒子打拼賺錢，吃得跟豬一樣、好手好腳存心來拖累她兒子…」，諸如此類的話不勝枚舉。

▲大嫂連生3個都是女兒，被婆婆嫌棄說是「賠錢貨」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

原PO指出，大嫂背負婆婆的壓力，生完第一胎就被要求做手術求生男的，然而第2胎生下雙胞胎女兒，婆婆就把罪過全怪在大嫂頭上，怨她「生雞蛋無拉雞屎有，吃那麼肥生個兒子都不會，盡生賠錢貨，還一次生2個…生了就算了，還把雙胞胎丟給她照顧」。過了一年，大嫂離婚了，大女兒跟媽媽，雙胞胎則交給男方撫養。

原PO提到，雙胞胎3歲後學會說話，有次卻聽到「X女人」這樣的話，詢問婆婆下差點沒傻眼，「婆婆得意的說，是我教的～她們的媽媽就是討客兄、X女人」。婆婆還將孫女當成出氣筒，孫女沒有配合午睡，就把她的左手被捏到瘀青，還打人喊救人，在兒子們面前哭泣，「這個小孩存心來折磨我」。

▲大嫂最後受不了離婚。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO感嘆，到現在已經20年，但孫女見到人總是畏畏縮縮，最後她向婆婆喊話：「妳會老、孩子會大，說過的話、做過的事，孩子都銘記於心，媳婦在妳眼中是外人，孫女終歸跟婆家姓，何苦搞到自己變壞婆婆惡奶奶？除夕時，十幾個孫字輩跟妳保持遠遠的距離，難道妳沒感覺心酸難過嗎？善待媳婦，也不會搞到失去兒心，可惜我的婆婆永遠不懂，也不想懂」。

此文一出，網友紛紛留言痛罵，「會有報應的！」、「小孩何其無辜」、「這個婆婆老了應該什麼都沒有，孤獨度過」、「我以為，到我阿嬤那代而已，現在還有古代惡婆婆」、「造孽啊」。

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