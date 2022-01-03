2022年運勢公開！命理師警告「4生肖犯太歲」：很多事會腥風血雨

▲命理師分享2022年的12生肖運勢。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

揮別舊的一年，2022開春迎接虎年的到來，命理老師周映君就分享案例，並指出新的一年，12生肖的相關注意事項。

周映君在《新聞挖挖哇》透露，有個屬牛的49歲男子犯太歲，年初因為車禍骨折，沒有出血，4天後突然覺得心痛，被緊急送醫，沒想到到院前就昏迷失去意識，到醫院昏迷指數已經到3，檢查結果為肺栓塞，可能是車禍撞到導致，因為一直昏迷不醒，男子家屬便來求神問卜。

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周映君指出，當時有看到男子大運沖本命，加上正值太歲，情況非常嚴重，豈料蠟燭熄滅了一枝，當下她心想「這可能是沒辦法救」，於是請問神明，得到的結果「真的是沒用了」，拖到差不多3個月，男子就過世了。

周映君解釋，有人萬一遇到小車禍，就算沒什麼事也應該到醫院好好做檢查。她指出，犯太歲最嚴重的年齡，男性在43歲、49歲及55歲，女生則是19歲和31歲。

另外，周映君也分享2022年生肖運勢，其中，猴、虎、馬、羊要特別注意，豬、鼠、兔、龍則運勢平平，而運勢最好的生肖則為羊、蛇、牛、雞。

※屬猴：時乖運拙，宜多求自保

很多事情會腥風血雨，小事不斷、小受傷很多、賠小錢，決定的事情都會不對

※屬虎：妄動招災，宜耐心觀望

不能凡事都想要衝，稍微有點耐心比較好

※屬馬：暗箭難防，宜提防小人

工作方面，一定要多注意

※屬狗：稍遇挫折，宜隨機應變

想做的事情，明明看得很好，認為可以做，但會做不成，挫折會比較多，可能要隨機應變一點。

▲4個生肖運勢較差。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YouTube）

※屬豬：時有進展，要積極進取

可能稍微覺得不錯，所以要積極把握

※屬鼠：喜中藏憂，要實事求是

可能覺得很好，但中間有一點點不順，要特別注意，不能一片看好就往前衝

※屬兔：群策群力，運用人事物

人際關係會比較好，要知道怎麼善用

※屬龍：草木逢春，要規劃未來

以買房子舉例，要明確知道自己想買在哪裡，要有所規劃

▲4個生肖運勢平平。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YouTube）

※屬羊：苦盡甘來，能漸入佳境

運勢方面已經拖年去年一整年歲破的狀態，什麼事情都可以有好的結果

※屬蛇：好運如臨，能掌握全局

工作方面可以順暢一點，身體也不會一直生病

※屬牛：佳音頻傳，能多有斬獲

忽然之間好事不斷，所以「坐著等賺錢」就好

※屬雞：水到渠成，能走向成功

已經到位了，即將走向成功之路，很多事情要開始動起來

▲4個生肖運勢大好。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YouTube）



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