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藏了80年！阿嬤竟是「鏡面人」　醫師驚嘆：萬分之一的機率

正常人的左上腹是胃或大腸，但阿嬤卻是膽囊，醫師透過電腦斷層檢查才發現。（圖／中醫大新竹附設醫院提供）

▲正常人的左上腹是胃或大腸，但阿嬤卻是膽囊，醫師透過電腦斷層檢查才發現。（圖／中醫大新竹附設醫院提供）

圖文／CTWANT

一位80歲左右的阿嬤，因左上腹痛來中國醫藥大學新竹附設醫院急診，左上腹痛一般應是胃痛或大腸發炎，做了電腦斷層發現阿嬤是一個「鏡面人」，所謂「鏡面人」就是他的內臟等器官跟一般人的位置顛倒，經過一般外科古君平醫師診斷，阿嬤是急性膽囊炎。「鏡面人」左右顛倒的內臟是外科手術挑戰，古君平醫師首次遇到，一般膽囊手術需約半小時即可完成，這次手術花了一個半小時才完成，透過腹腔鏡微創手術，順利切除膽囊，術後兩天就順利出院。

古君平醫師表示，所謂的「鏡面人」包括腹腔、胸腔內器官的位置與一般人剛好相反，例如一般人心臟脾臟在左邊，肝臟位於右邊，鏡面人心臟脾臟在右邊，肝臟在左邊，就好像正常人的鏡中影像，故出現「鏡面人」的稱呼。這是一個罕見的遺傳病，發生率大約是萬分之一左右，不過內臟功能跟一般沒什麼差別，所以只要沒有生病沒做檢查，一般人不會知道自己的內臟跟別人的位置不一樣，這次阿嬤因為急性腹痛做電腦斷層，才發現他的內臟跟一般人相反。

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古君平醫師表示，所謂的「鏡面人」包括腹腔、胸腔內器官的位置與一般人剛好相反。（圖／中醫大新竹附設醫院提供）

▲古君平醫師表示，所謂的「鏡面人」包括腹腔、胸腔內器官的位置與一般人剛好相反。（圖／中醫大新竹附設醫院提供）

因為鏡面人的特殊性，醫師診斷需特別小心，否則可能把病患左上腹痛當成是胃痛治療，實際上膽囊炎，發生誤診，尤其在施以手術時，與醫生的熟悉手勢有所不同而增加難度。膽囊切除是一個很常見的手術，膽囊功能儲存膽汁，膽汁是肝臟製造，所以膽囊切除之後，肝臟還是會正常分泌製造膽汁，因此，阿嬤切除膽囊，對她的生活並不會有太大影響。大部分的人可能在術後一個月左右會有容易拉肚子的情形，不過，等肝臟適應這種情況後，就可以恢復正常生活。

古君平醫師指出，膽囊結石或膽囊炎是一個膽囊結石的情況,，膽囊結石如果塞住，膽汁分泌不出來就會腹痛，膽結石最常出現在臨床上，有四個好發族群，我們稱之4F，第一個F(Female)女性，第二個F(Fat)肥胖的人，再來就是年紀Forty第三個F四十歲，最後一個F是多產婦(Fertile)，因此，四十歲左右肥胖的多產婦女可能比較容易有膽結石。會建議有這樣風險的族群，少油膩少油炸，三餐盡量正常讓膽汁、膽囊順利工作，比較不會有膽汁淤積或膽結石的風險。

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