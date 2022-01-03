寶可夢數學本爆紅！隱藏地獄級難度　上萬人驚呆：給高手玩的

▲日本一本寶可夢數學本成為討論話題。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

身為全球最知名的電玩作品，《精靈寶可夢》系列可以說是影響了不少小朋友，自然也有廠商以《精靈寶可夢》為主題推出不少周邊產品。而近日日本一個「寶可夢數學本」卻意外引發許多網友的討論，原因是這本看似入門級別的數學計算本，實際上卻是隱藏著地獄級的難度。

日本網友だみやん日前在推特上發文，表示身為母親的自己，買了一個寶可夢主題的數學本給小孩練習，封面上也是清楚寫著適用於「5至7歲孩童」，內容也只是簡單的加減法而已，照理說難度應該不會很高才是。

只是一般的加減法自然不會太難，而是這本寶可夢數學本是以「寶可夢」作為代數，當書本上寫著「皮卡丘-小火龍+妙蛙種子」這樣的題目後，就必須自動套上「寶可夢的編號」來進行計算，像上述的題目，就會變成「025（皮卡丘編號）-004（小火龍編號）+001（妙蛙種子編號）」，計算出來的答案就是22。這也代表著，想要計算這本數學本時，要記住每個寶可夢的編號才能順利計算，讓原本單純的加減法，瞬間難上許多。

推文曝光後，立刻吸引12.8萬人按讚，多達2萬多人分享，不少網友看到如此神奇的數學本時，紛紛留言表示「用編號還能接受，還好不是用寶可夢的身高體重來計算」、「這本數學本是逼孩子去學習寶可夢圖鑑吧」、「這是在考驗孩子的記憶力吧」、「要一邊查詢一邊計算，太麻煩了」、「沒想到是給高手玩的」。也有看得比較通透的網友表示「其實數學本是個幌子，他主要是要拐家長去買寶可夢圖鑑給孩子」。

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