火葬場「忘記處理」了！男子遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

▲英國一家火葬場收了錢之後，卻一直沒有去醫院接回遺體來火化。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

英國近日發生一起離譜的事件，威爾士當地一家火葬場員工，竟然遺忘了一具等待火化的男子遺體，而且時間長達一個月之久。直到男子的女兒前來索討骨灰時，火葬場才發現自己搞了大烏龍，而此時，男子的屍體早已嚴重腐壞。

根據《鏡報》報導指出，居住在英國威爾士地區的巴恩豪斯 (Martine Barnhouse) 表示，他的父親在2021年11月18日因為心臟病發作去世，享年73歲。當時他們找尋到一家火葬場，要求他們從醫院取得父親的遺體來火化，而火葬場也承諾在4個星期內會火化父親的遺體，最遲在12月21日交付骨灰罈。

▲火葬場承諾在4個星期內會火化父親的遺體。（示意圖／pixabay）

當約定好的時間快到時，巴恩豪斯就致電給火葬場詢問，沒想到火葬場竟然回答「不清楚遺體在哪裡」。而在追尋之下，才知道火葬場一直都沒有去醫院的停屍間領取父親的遺體，而醫院方面也表示，火葬場的員工根本沒有打電話來詢問，而此時父親的遺體已經因為停放時間太久，發生了嚴重腐爛的狀況。

目前火葬場已經全額退費，而這家人也另外找尋其他火葬場來火化父親的遺體。但對於家屬而言還是難以接受，巴恩豪斯表示，母親一直期待著的，就是父親的骨灰至少能在聖誕節前返回家中，但沒想到竟然遭遇這樣的事情。

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