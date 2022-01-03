臘月來了！「4生肖」升官+加薪...大賺特賺財運旺到爆

▲新的一年到來，許多人都希望有好的財運。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今（3）天是農曆的臘月初一，今年也即將進入最後尾聲，臘月到來，家家戶戶要開始準備過年的食物，古人過去會在臘月準備肉品曬乾祭拜祖先或神靈。清水孟國際塔羅小孟老師即分析臘月有4個生肖，財運表現特別好，可以好好把握這段時間，求得財富大滿貫的超旺好運。

生肖龍：家運亨通，帶旺家人。

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屬龍的人臘月之後的家運會非常好，一家人和樂融融，如果肖龍者有什麼想法，或想投資什麼標的物，也可以跟家人說，全家人都會因為你說的標的發大財。

生肖兔：升官加薪，業績攀升。

想要升官加薪的肖兔者，臘月可以找機會跟主管提示一下，說不定主管會幫你調薪；若有想換單位的人，也可以在臘月後第一天提出，有滿高的機率可能達成心願。

生肖馬：機會湧現，旺到破表。

臘月當天若能向神明祈求財富，財運能量會快速提升，尤其是創業的人效果會更好。

生肖雞：投資大旺，找到財源。

在臘月過後可加碼一些股票基金，若手上有不錯的標的，建議不要賣，繼續投資能帶來更好的獲利機會。

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