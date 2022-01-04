搖超大卻沒有國家警報？　內行曝「地震偵測6秒內幕」：只能賭一把

▲超多人納悶，為何這次沒收到國家級警報通知。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣昨（3）下午發生芮氏規模6.0地震，宜蘭、台北分別為4級，全台有感震驚許多人，就有網友好奇，這麼大的地震，為何手機沒有收到國家警報，說好的警報系統都沒有，對此，一名從事地震偵測相關職業的內行人回應，外海地震儀設置困難，海底只有10座不到，當無法準確認定是地震時，就不會發送國家警報。

該名內行網友在PTT發文，表示自己剛好從事相關工作，分享地震偵測的真實狀況，陸地地震儀有600座，但外海地震儀設置困難，因此海底只有不到10座，「所以發生在外海的地震推估常常估不準，國家警報就會不知道要發。」

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他解釋，第0秒剛發生地震時，還沒有地震儀感覺到；第0.1秒，地震波開始傳播，但還沒傳到地震儀；第3~6秒，開始有地震儀發現地震了，並傳回氣象局進行規模推估；第6~10秒，透過地震儀收錄到的資料，「預估」地震到達都會區的搖晃程度，「若震度達4級則發布國家警報」；第10秒以後，地震到達各都市區域，發生與先前「預估」震度不同的「實際」震度。

他表示，為了時效搶快，在還沒有很多台地震儀收到地震資料的情況下，就要迅速判斷是否該發布強震即時警報，在外海的地震更是困難，不過他也提出3個，未來地質學家可以努力的方向，「地質調查」、「廣設地震儀」、「震度預估公式檢討」。

▲昨日發生規模6.0地震。（圖／中央氣象局提供）

貼文一出，許多網友大推「長知識」，「認真又可愛，八卦需要這種文好嗎」、「專業推，雖然還是不懂」、「嗚，它們很努力了，不要說他們廢嘛」、「原來只是猜錯了」、「很棒的科普文」、「推推，海底要設置成本感覺蠻高的」。還有一名內行網友透露，海底地震儀成本真的很高，「設置海底地震儀搞了快十年，真的很貴」。

針對民眾反映國家級警報未收到相關通知，中央氣象局局長鄭明典解釋，系統計算都正常，但PWS發布的參考數據為特定點預估值，也是各縣市政府所在地的預估值，該預估值於第一時間僅能以十幾秒、運用少數幾個站的資訊做快速計算，因此有一定的誤差，但第一時間經計算後數值顯示未達發布標準，因此就沒有對民眾手機發布PWS。