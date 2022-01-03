全台都邊緣人！震度4級卻沒發「國家級警報」　鄭明典解釋原因

▲17：46時規模6.0地震，台北市最大震度為四級，但氣象局指出，北市僅有局部達四級，整體而言仍為三級。（圖／中央氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天（1/3）傍晚17時46分東部海域發生規模6.0有感地震，深度19公里，宜蘭、台北最大震度分別為4級，花連、台中、新竹、桃園、彰化、南投則分別為3級。但民眾多反映國家級警報未收到相關通知，中央氣象局局長鄭明典也出面解析原因。

根據地震災防告警系統（PWS）資訊指出，若地震速報地震規模達5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上或臺北市政府所在地預估震度達3級以上，就會對民眾手機發布國家級警報。但今天地震發生第一時間民眾手機均未接獲通知，不少民眾納悶，莫非是國家級警報失靈了。

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鄭明典接受電訪時指出，系統計算都正常，但PWS發布的參考數據為特定點預估值，也是各縣市政府所在地的預估值，該預估值於第一時間僅能以十幾秒、運用少數幾個站的資訊做快速計算，因此有一定的誤差，但第一時間經計算後數值顯示未達發布標準，因此就沒有對民眾手機發布PWS。

鄭明典談到，後續氣象局提供的「地震報告」數值則是經過局內再計算後得知，報告數值上顯示的是該縣市範圍內地震規模「最大值」，資料上台北市雖顯示規模達4級，但僅有一小區域達4級，整體而言台北市的地震規模仍僅有3級。

▲台北市僅有局部一小地區震度達四級（橘色處）。（圖／氣象局提供）