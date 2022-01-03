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「海溝型地震」百年周期到了！學者預警：留意規模8.0以上強震

▲3日傍晚17時46分花蓮外海發生芮氏6.0地震，台北市和平東路一段145號有外牆剝落現象 。（圖／記者張君豪攝）

▲3日傍晚17時46分花蓮外海發生芮氏6.0地震，台北市和平東路一段145號有外牆剝落現象 。（圖／記者張君豪攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣東部海域3日傍晚17時46分發生芮氏規模6.0地震，中央氣象局測報中心稍早召開記者會，主任陳國昌說明，板塊隱沒帶的地震近一兩年較為活躍，一直也是氣象局關注的焦點。有學者提醒，現在為隱沒帶地震「活躍期」，最值得注意的是「海溝型地震」，週期為100年，距離上次1920年已超過百年，擔心未來可能發生8以上規模。

中央氣象局測報中心3日召開記者會，主任陳國昌說明，該起地震屬於淺層地震、發生於板塊隱沒帶的前緣，菲律賓海板塊推擠歐亞大陸板塊，並於交界前緣處堆積出海脊，隱沒帶逐漸向下深入並拉動增積岩體產生陷落，稱之為弧前盆地，該起地震便是發生於兩個弧前盆地間，也是今年第一個編號1號的地震。

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▲▼地震蘇花落石（下圖），一自小客底盤捲入落石受損。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲地震造成蘇花落石。（圖／記者游芳男翻攝）

中央大學應用地質研究所教授李錫堤教授說明，數百年來地震週期都是陸地先出現「中大型規模地震」，才進入「大型隱沒帶地震」，尤其是「海溝型地震」，錯動距離大，地殼調整後，接著有一系列數十年中大規模地震，接著進入平靜期，接著是活躍期，在上世紀跟上上世紀都同樣是這週期。

李錫堤指出，「海溝型地震」為百年周期，照時間推算，上次出現規模8.0的地震，是在1920年，再上一次規模7.6的地震則是在1815年，大約都是經過百年前後，會有一次大地震，且根據海岸GPS觀測，東部海岸近幾年都在下沉，也代表了海溝型地震前所發生的地形現象。

▲▼台北地檢署1月3日地震導致磁磚掉落。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署1月3日地震導致磁磚掉落。（圖／記者劉昌松攝）

李錫堤強調，平常偶爾會有點6點多以下地震，「但每隔百年週期來一次8.0地震」，他表示，「這意思是海溝型層斷層平常那裡動一下，這裡動一下，每隔百年整個動一次，全面斷裂，斷裂長度到300公尺這麼長，才會有規模8」，上次是1920年，已經過了101年。

陳國昌分析，板塊隱沒帶的地震近一兩年較為活躍，自1980年以來就發生過四起規模6以上的地震，最大規模高達6.8，而3日地震發生的條件整體而言十分罕見，很少年初時就發生規模6的地震，台灣年平均規模6的地震為2.5個，而去年地震較為頻繁規模6以上的就有四個，評估這次是延續去年地震頻繁的現象，未來一整年地震的頻繁程度可能不輸於去年。

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