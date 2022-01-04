潮州春節市集120小時連續不打烊　特區攤位競標上看50萬

▲潮州鎮春節假日市集 。（圖／資料照，潮州鎮公所提供，下同攝）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節腳步近了，打開名氣的「日夜不打烊」的屏東縣潮州春節假日市集今年擴大到5天5夜，攤位競標價格成為矚目焦點。由於今年有春節有9天連假，公所預估將湧入30萬人潮。

潮州春節假日市集舉辦2、30年，從原本的部分攤商，擴大為需要封街、演變到日夜不打烊經營模式，逐漸打開知名度，成為南台灣的年節重要市集，每年吸引許多民眾參與，充滿濃烈年節氣氛，熱鬧非凡。

因此公所有意擴大為連續5天5夜模式，後因疫情停辦目前疫情趨緩，決定實施，確定120小時不打烊，並規畫分特區及一般區兩種，特區將有62格，一般區則為363格，全部共425格。

潮州鎮公所說，今年攤位數作了部分合併的調整，最大的特區「1」就是將以往的兩攤合併，底價從16萬元起標，往年得 標價格超過20 萬元，今年合併，價格可能破50萬；特區「2」至特區「15」底價8萬元，特區「16」至特區「37」底價6萬元起標（押標金6萬），特區「38」至特區「61」及特區「B」底價3萬，得標價並含清潔費、場地費、帳棚費、電費，得標後棄標者，沒收其押標金不予遞補擇期再開標。

公所表示，特區攤位大小依實地畫分，華興路上面寬可約達9米，其中特區是往年2攤合併，約有30坪，往年1攤就可標到20多萬元，今年合併後競標價格可望攀高；特區競標則從去年12月20日開始供投標，至1月6日下午4點截止投標，1月7日10點於公所三樓禮堂開標。

而一般區則每攤位固定3公尺面寬，每攤則為4000元，並分出潮州鎮居民區，5天包含清潔費、帳篷費、場地使用費及電費等共4000元，只要年滿20歲，並由本人持身分證報名登記、繳費，若超過攤位數，將於1月19日辦理抽資格籤，並現場繳交報名表及費用。