時力深耕東台灣成立花蓮黨部　陳椒華透露：明年會有候選人

▲時代力量3日舉辦「改變持續，與力同行」七週年黨慶暨感恩募款餐會記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席陳椒華3日表示，有關2022年的地方縣市長選舉，時代力量有成立提名小組，並且持續在做討論，「我們認為有非常多重要的議題，都比草率通過地制法來得重要」，至於會不會推出候選人或參選人，今年一定會給大家一個交代。

時代力量3日上午在中央黨部舉辦「改變持續，與力同行」七週年黨慶暨感恩募款餐會記者會，預告七週年黨慶活動內容，與會者包括陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量立委邱顯智、王婉諭等人。

陳椒華會後受訪時表示，有關2022年的地方縣市長選舉，時代力量有成立提名小組，並且持續在做討論，其中包括新竹縣市合併升格的議題，目前在立法院臨時會，可能會處理《地方制度法》的修法，「我們認為目前有非常多重要的議題，都比草率通過地制法來得重要」。

陳椒華強調，時代力量會持續提出看法，至於是不是會有明確的決定，將會在提名小組及決策委員會進行討論。

陳椒華說明，時代力量會繼續跟有意願參選的人進行討論及溝通，「也希望能跟時代力量合作，或者是作為時代力量的候選人」，這個都是時代力量一直密切在進行的，至於最後是不是會有候選人或參選人，今年一定會給大家一個交代。

陳椒華認為，作為一個負責任的在野黨，就是監督政府在做不當的修法，至於是不是會比照其他政黨、一定會有候選人，還是會由決策委員會做出共識的決議來討論。

談及未來東部縣市佈局，陳椒華則說，自從她擔任黨主席以後，時代力量已經在花蓮成立地方黨部，「目前正在重新運作，之前也有地方黨部」，至於台東還在繼續努力，自己長期在社運界也非常關心東部的發展。

陳椒華指出，不只是開發的議題，過去從美麗灣、蘇花高、蘇花改到蘇花替抖，她在社運界都非常關心，時代力量在各個議題都會努力關心，「雖然現在台東還沒有黨部，2022年我們在花蓮會有候選人」。