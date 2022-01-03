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春節運輸高峰估4.1萬人次入境　明日零時起登機需持2日內PCR報告

▲▼疫情,防疫,出入境,交通,桃園機場,桃機,邊境管制,武漢肺炎,新冠肺炎,境外移入,鎖國,入境旅客檢疫,COVID-19,健康聲明憑證,檢疫電子申報,邊境檢疫協勤人員,防疫人員,機場CIQS。（圖／記者李毓康攝）

▲民航局要求，明天0時起入境的旅客須提供2日內PCR採檢報告。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

為確保邊境防疫安全，指揮中心要求自4日零時起（啟程日），「春節檢疫專案－入境旅客PCR檢驗報告」將調整為「2日內」（日曆日）報告，報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準，民航局今日（1/3）傍晚表示，明天起入境的旅客須提供2日內PCR採檢報告，也要求航空公司於旅客登機前須確認旅客報告已符合需求。

有鑒於日前數起防疫旅館群聚案例，行政院長蘇貞昌院長今召開擴大防疫會議，要求指揮中心與地方政府加速防疫旅館查核，並請交通部轉知航空公司協助邊境管制，要求落實日前已公告的「春節檢疫專案－入境旅客PCR檢驗報告」，自明天0時起，報告將調整為2日內，且報告起計日由原本的「報告日」改以「採檢日」為基準。

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民航局表示，因應國際Omicron變異株疫情擴散，中央流行疫情指揮中心要求入境旅客搭機前需提供「2日內採檢」之PCR報告， 12月27日即已通知業者要求落實規定，今天再一一聯繫業者，要求各外站務必依新規定檢查旅客所提供的採檢報告，務必於旅客登機前就確認報告符合新規定。

有鑒於春節運輸高峰即將到來，根據各航空公司提供的訂位資料，民航局預估，今年春節入境旅客高峰將落在1月3日至16日間，入境數約4.1萬人次，尖峰日為1月14日，當日入境旅客數估計將超過4千人次。

民航局也表示，會持續要求抵台航空器執行全機消毒及靜置、再開啟空調系統完成機艙內空氣循環後，才能執行清艙作業與消毒擦拭。執行清消相關人員，應穿戴個人防護裝備，相關裝備需於作業完成後汰換或消毒。

也考量到第三類機組員與第一線高接觸風險工作人員感染風險較高，民航局今天也再度發文業者，要求航空公司安排符合接種間隔的工作人員，儘速接種第三劑疫苗。民航局長林國顯表示，民航局轄下松山、台中、高雄三處國際機場都將維持三級警戒作法，機場內每小時清潔消毒一次，每晚再進行一次深度清消，入境旅客通過的地點、使用的設備，都需馬上清消。

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