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南投火燒山+百戶停電！陸空搶救焚毀2.88公頃　肇事獼猴急落跑

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮蜈蚣里蜈蚣崙山區，今天中午突然竄出火苗和濃煙，南投縣消防局和南投林管處等相關單位獲報後，派員前往滅火、空勤黑鷹直升機也出動協助投水，目前火勢已暫時控制；不過經當地民眾和台電人員檢視，發現竟疑為一隻台灣獼猴誤觸路邊高壓電線，產生火花引燃當地竹林枯枝葉釀禍，而獼猴也幸運保住一命，但也忙壞了打火弟兄。

▲埔里鎮蜈蚣里蜈蚣崙山區發生森林火警，竟疑似是台灣彌猴誤觸高壓電線闖禍。（圖／民眾提供）

▲埔里鎮蜈蚣里蜈蚣崙山區發生森林火警，竟疑似是台灣彌猴誤觸高壓電線闖禍。（圖／民眾提供）

南投消防局指出，今天中午1時許接獲通報，埔里鎮蜈蚣里的蜈蚣崙山區發生山林火警，立刻派遣當地消防分隊前往灌救，並轉報南投林管處埔里工作站協處，也報請空勤總隊派出直升機馳援。

▲埔里蜈蚣崙山區發生森林火警，「疑兇」竟是一隻誤觸高壓電線的台灣獼猴。（圖／埔里鎮民代表吳淇淞提供）

▲台灣彌猴誤觸高壓電線闖禍，奄奄一息地倒臥路邊。（圖／埔里鎮民代表吳淇淞提供）

▲埔里蜈蚣崙山區發生森林火警，「疑兇」竟是一隻誤觸高壓電線的台灣獼猴。（圖／埔里鎮民代表吳淇淞提供）

南投林管處指出，失火地點為埔里事業區第102林班，延燒面積達2.88公頃，林況為竹林，至下午5時許，消防隊、林管處埔里工作站共動員44人次；空勤黑鷹直升機也投水3次，林務人員開闢防火線270公尺，配合北側永久防火線將火勢包圍，將持續利用背負式水袋、唧筒清理殘火。

▲埔里鎮蜈蚣里蜈蚣崙山區發生森林火警，竟疑似是台灣彌猴誤觸高壓電線闖禍。（圖／民眾提供）

▲▼台灣彌猴誤觸高壓電線引發森林火警，林務人員趕往現場打火。（圖／民眾提供）

▲埔里鎮蜈蚣里蜈蚣崙山區發生森林火警，竟疑似是台灣彌猴誤觸高壓電線闖禍。（圖／民眾提供）

想不到在森林火警的同時，附近上百戶民宅也發生停電，鎮民代表吳淇淞前往現場關心打火進度時，赫然發現1隻台灣獼猴倒在路邊、昏迷不醒，且肢體看似有遭電擊、燒灼的傷勢，過了好一會兒才甦醒過來、恢復活動力並離開現場，當地居民高度懷疑這隻獼猴就是「肇事逃逸」的嫌犯。

台電埔里服務所獲報後也立刻派員到場搶修、陸續恢復當地住戶供電，並證實應為這隻台灣獼猴攀爬電線桿時誤觸高壓電線，形成「電弧效應」而產生高溫火花、噴濺到電桿下方的枯竹殘葉，才會引發火勢。
 

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