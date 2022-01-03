紐約跨年炸出1.5噸彩色紙屑　清潔人員連夜「掃街」仍清不完

記者張寧倢／綜合外電報導

紐約去年因疫情禁止民眾進入時報廣場跨年倒數，悶了一整年的民眾今年終於能上街歡慶，感受新年氣氛。倒數結束跨入2022的瞬間，時報廣場灑下大量彩色紙片、絢麗奪目，但活動結束後人群散去，留下一層厚厚的彩色紙片與垃圾，即使紐約市環保人員已連夜清掃了1.3公噸的紙屑，仍有0.2公噸未清理乾淨。

▲紐約時報廣場跨年倒數活動結束後，留下至少1.5公噸的彩色紙屑。（圖／路透，下同）

綜合WABC、Gothamist Daily等外媒報導，隨著2022年第一個午夜鐘敲響，紐約時報廣場（Times Square）周邊大量彩色紙片，為歡樂的氛圍增添了絢麗色彩，人們相擁慶祝新年。然而，後續的清理工作卻不容易，因為彩色紙片不僅限於廣場周邊，還會被風吹到很遠的地方，預計幾天之內都還會在紐約街頭看到跨年夜的紙屑。

▲紐約時報廣場周邊因應跨年實施交通管制。

紐約市環保衛生部門的工作人員連夜清除了大約1.3公噸的彩色紙屑，另外還有那些2022新奇造型的眼鏡和其他垃圾，環保人員使用吹氣機將紙屑集中到街道中央，那裡有好幾輛掃街車正在待命，掃街車側邊的機械掃帚將紙屑收集到垃圾卡車裡，但「漏網之魚」還是得靠人工拿著掃把一一清除。直到清晨6時，時報廣場附近解除交通管制時，大部分的清掃工作已經完成，但仍有0.2公噸的紙屑散落各處。

▲紐約環保部門表示，由於紙屑會被吹到屋頂、招牌上方或附近其他街道，到下星期可能都還會在紐約街頭看到彩色紙屑。

環保衛生部門負責人格雷森（Ed Grayson）表示，即使需要清理更多垃圾也無妨，沒有什麼比人群派對同歡更棒的了，這些紙屑是紐約市恢復正常生活的證明，「這表示紐約回來了」。

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